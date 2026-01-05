Dacă președintele SUA, Donald Trump, invadează Groenlanda, acest lucru va însemna sfârșitul NATO, a avertizat într-un interviu liderul danez Mette Frederiksen, relatează „Politico” (Belgia), preluat de News.ro.

„Dar voi clarifica și faptul că, dacă SUA vor decide să atace militar o altă țară NATO, atunci totul se va opri, inclusiv NATO și, prin urmare, securitatea care a fost stabilită de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”, a adăugat Frederiksen.

Trump insistă de mult timp ca insula bogată în minerale, care este în mare parte autonomă, dar face parte din Danemarca și, prin urmare, aparține alianței militare NATO, să se alăture SUA, numind-o o necesitate strategică. În plus, el a refuzat să excludă utilizarea forței sau a coerciției economice. „Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securității naționale”, a declarat el reporterilor duminică, la bordul avionului Air Force One.

„Vom discuta despre Groenlanda în aproximativ două luni. Să vorbim despre Groenlanda peste 20 de zile”, a adăugat el, fără a da mai multe informații despre ce se va întâmpla atunci.

Ultimele declarații ale lui Trump au venit după ce SUA au lansat atacuri asupra Venezuelei și l-au arestat pe liderul acesteia, Nicolás Maduro.

Raidul dramatic a stârnit temeri în Europa că Washingtonul s-ar putea simți încurajat să anexeze Groenlanda, liderii țărilor nordice și ai Regatului Unit promitând să susțină Copenhaga și dreptul Groenlandei la autodeterminare.