Suma va fi disponibilă ca urmare a încheierii cu succes a negocierilor pentru aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit, a anunțat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

”Am încheiat cu succes negocierile pentru aprobarea PNRR revizuit. Peste 10 miliarde de euro pentru România până la final de 2026. Aprobarea planului revizuit azi la Bruxelles este rezultatul unor negocieri intense purtate cu Comisia Europeană — un proces complex, în care responsabilitatea și pragmatismul au făcut diferența”, a scris Nazare pe Facebook.

Finanțarea Autostrăzii Moldovei va fi transferată din componenta de împrumut a PNNR în cea de grant — ”un pas important pentru execuția lucrărilor din fonduri europene nerambursabile și o garanție a finalizării proiectului în 2026. Și, mai ales, pentru dezvoltarea regiunii de nord-est a țǎrii și a comunitǎților locale”.

”Am menținut sume importante din granturi prin revizuirea jalonului privind gap-ul de TVA și asumarea unei reforme reale a ANAF. Am crescut alocările pentru economie și mediul privat, inclusiv prin capitalizarea Băncii de Dezvoltare și Investiții cu 500 milioane lei - o sumǎ importantǎ care se va vedea în business în următorii ani”, a precizat ministrul.







