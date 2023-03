Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu a avut o întâlnire cu comisara pentru afaceri interne, Ylva Johansson, în cadrul căreia a solicitat Comisiei Europene să medieze dialogul dintre România și Austria în dosarul Schengen.

Victor Negrescu a avut săptămâna aceasta o nouă întâlnire cu comisara europeană pentru afaceri interne, Ylva Johansson, pentru a discuta despre continuarea demersurilor cu privire la aderarea României la spațiul Schengen și pentru a stabili acțiunile care trebuie întreprinse pentru a schimba veto-ul aplicat de guvernul de dreapta din Austria la adresa României.

"România beneficiază în continuare de sprijinul activ al Comisiei Europene pentru aderarea la spațiul Schengen. Am discutat cu doamna comisar despre acțiunile pe care executivul european le întreprinde în această direcție, dar și despre modul în care putem schimba veto-ul aplicat de guvernul de dreapta din Austria. Am solicitat, cu această ocazie, Comisiei Europene să medieze dialogul dintre România și Austria cu scopul de a identifica o soluție pentru a merge spre un vot pozitiv, cât mai curând posibil. De asemenea, am propus ca executivul european să organizeze noi reuniuni tehnice menite să mențină subiectul sus pe agenda europeană", a declarat eurodeputatul social-democrat, Victor Negrescu.

În ultimele săptămâni, europarlamentarul român a inițiat și a purtat o serie de discuții cu oficiali europeni despre aderarea României la spațiul Schengen cu scopul de a menține subiectul pe agenda europeană și de a oferi o perspectivă de aderare pentru România, potrivit unui comunicat de presă.