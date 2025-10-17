Un plan drastic de restructurare marchează începutul erei lui Philipp Navratil la conducerea Nestlé, anunță „Corriere della Sera” (Italia).

Noul CEO a anunțat eliminarea a 16.000 de locuri de muncă la nivel global în următorii doi ani, aproximativ 6% din totalul forței de muncă, ceea ce ar trebui să genereze economii anuale de 1 miliard de franci elvețieni până în 2027, contribuind la noua țintă generală de 3 miliarde, față de cele 2,5 miliarde estimate anterior. „Lumea se schimbă, iar Nestlé trebuie să se adapteze mai rapid", lucru care va implica „luarea unor decizii dificile, dar necesare, de reducere a personalului", a declarat CEO-ul, care conduce compania alimentară multinațională elvețiană din septembrie.

Planul, prezentat miercuri la Zurich, prevede 12.000 de concedieri în diverse sectoare și zone geografice și alte 4.000 legate de inițiative deja în curs de desfășurare pentru îmbunătățirea productivității în producție și în lanțul de aprovizionare.

Anunțul a venit odată cu rezultatele pentru primele nouă luni ale anului 2025, care au arătat o scădere a vânzărilor cu 1,9%, la 65,9 miliarde de franci (aproximativ 71 de miliarde de euro). Cu toate acestea, în al treilea trimestru, grupul care produce mărci precum Kit Kat și Nescafé a raportat o creștere a vânzărilor de 4,3%, depășind previziunile, datorită unei creșteri organice de 3,3% și unei creșteri a prețurilor de 2,8%.

Sosirea lui Navratil, un veteran al companiei-mamă și fost șef al Nespresso, a pus capăt unei perioade dificile marcate de demiterea fostului director general Laurent Freixe și de demisia anticipată a președintelui Paul Bulcke, care a fost înlocuit de Pablo Isla, fost șef al Inditex (Zara). Noua echipă de management are sarcina de a restabili stabilitatea grupului, care, pe lângă o schimbare de management, s-a confruntat cu o încetinire a volumelor în urma creșterii inflaționiste din 2022.

Sursa: Rador Radio România