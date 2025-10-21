Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat marți la închisoarea Sante din Paris, pentru a executa o pedeapsă de cinci ani de închisoare.

El a fost găsit vinovat de implicare în finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2007 cu fonduri provenite din regimul lui Muammar Gaddafi.

Decizia de încarcerare a lui Nicolas Sarkozy, pronunțată în dosarul finanțărilor libiene, marchează un moment fără precedent în istoria Republicii Franceze și a Uniunii Europene: este prima dată când un fost șef de stat francez ajunge în detenție.

Sarkozy a fost condamnat pentru conspirație criminală, după ce anchetatorii au stabilit că apropiați ai săi, printre care Claude Gueant și Brice Hortefeux, au orchestrat un plan de finanțare a campaniei prezidențiale din 2007 cu bani proveniți din Libia. Fostul lider francez își susține în continuare nevinovăția și a depus apel împotriva sentinței.

Condamnarea și mandatul de încarcerare imediată au provocat un val de reacții politice la Paris. Președintele Emmanuel Macron a declarat, într-o conferință de presă la Portoroz (Slovenia), că „era normal, la nivel uman”, să-l primească pe Sarkozy înainte de încarcerare, dar a subliniat că rămâne „gardianul independenței justiției”.

Pe rețelele sociale, Macron a amintit că „într-un stat de drept, prezumția de nevinovăție și dreptul la apel trebuie întotdeauna păstrate”, o declarație interpretată ca o critică discretă la adresa deciziei de a-l trimite pe fostul președinte direct în închisoare, fără a aștepta rezultatul apelului.

Sarkozy, care a condus Franța între 2007 și 2012, a fost de-a lungul ultimului deceniu vizat de mai multe anchete privind corupția și finanțările politice ilegale, însă cazul finanțărilor libiene rămâne cel mai grav și mai sensibil din cariera sa politică.