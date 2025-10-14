Fostul președinte francez, condamnat la cinci ani de închisoare în procesul libian, va afla luni condițiile detenției sale, scrie „Tribune de Geneve” (Elveția).

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, care va afla luni condițiile detenției sale după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare, va deveni primul fost șef de stat al unei țări din Uniunea Europeană (UE) care va ajunge după gratii.

Președinte din 2007 până în 2012, Nicolas Sarkozy a fost condamnat pe 25 septembrie pentru conspirație criminală, pentru că le-a permis celor mai apropiați colaboratori ai săi să se apropie de Libia lui Muammar Gaddafi în vederea finanțării ilegale a victorioasei sale campanii prezidențiale din 2007. Deși a făcut apel, va fi închis din cauza mandatului de arestare cu executare provizorie emis împotriva sa.

Niciun alt fost șef de stat al UE nu a fost închis după ce a părăsit funcția. Această cifră include doar șefii de stat care au guvernat în timp ce țara lor era membră a UE sau a uneia dintre predecesoarele acesteia (Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, Comunitatea Europeană etc.). Șefii de guvern nu sunt incluși.

Pe de altă parte, unele țări ale UE au avut foști șefi de stat închiși înainte de aderarea la Uniune. Acesta este cazul Greciei și Ciprului.

Georgios Papadopoulos, omul forte al dictaturii coloneilor (1967-1974), a fost condamnat la moarte în 1975 pentru înaltă trădare, o pedeapsă comutată ulterior în închisoare pe viață, pe care a executat-o ​​până la moartea sa, în 1999.

În Cipru, Nikos Sampson, președinte pentru scurt timp în 1974 în timpul unei lovituri de stat care viza anexarea insulei la Grecia, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în 1976. A executat mai puțin de 10 ani.

În Bulgaria, fostul dictator comunist Todor Jivkov (1954-1989) a scăpat de închisoare. Condamnat în 1992 la șapte ani de închisoare pentru delapidare și abuz de putere, a fost în cele din urmă plasat în arest la domiciliu.

Fostul președinte francez Jacques Chirac (1995-2007) a primit o condamnare cu suspendare abia în 2011, în cazul unor locuri de muncă fictive în orașul Paris, unde fusese primar.

Printre alți șefi de stat ai actualelor state membre ale UE care au ispășit pedepse în închisoare înainte de a ajunge la putere ca oponenți politici se numără Václav Havel (Republica Cehă), Lech Walesa (Polonia), Gheorghe Gheorghiu-Dej (România), Éamon de Valera (Irlanda) și Franjo Tudjman (Croația). Toți și-au condus ulterior țările înainte de a adera la UE.

Părinte al independenței țării sale și președinte între 1990 și 1999, croatul Franjo Tudjman s-ar fi putut întoarce în închisoare după încheierea mandatului. Deși a murit înainte de a fi urmărit penal, Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie a anunțat ulterior că ar fi fost acuzat de crime de război dacă ar fi fost în viață, pentru acțiunile sale din timpul războiului din Bosnia (1992-1995).

