Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European, de la Bruxelles.

Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuție: Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația și Republica Moldova, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Președintele României a participat miercuri seara la cina de lucru organizată de președintele Consiliului European, António Costa, cu președintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituțional UE-Egipt, care vizează consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Egipt.

De asemenea, în marja Consiliului European va avea loc și Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situația economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică și Monetară și euro digital.