România își dorește ca Hubul european de securitate să fie localizat în România, la Constanța, a declarat luni președintele Nicușor Dan, într-o conferință comună de presă cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

”Trăim o perioadă complicată, cu o presiune din partea rusă, și atunci solidaritatea europeană este importantă. Și față de această amenințare, am discutat azi de capacitatea Europei de a se apăra și de a colabora în sensul acesta, am discutat de programul ReArm, am discutat de componenta SAFE a Programului ReArm, în care România a propus deja niște proiecte, printre care Baza Kogălniceanu, în care ne aflăm azi, Portul Constanța, pe care l-am vizitat azi, de asemenea”, a declarat președintele.

Programul SAFE o să fie ”o oportunitate de dezvoltare a industriei românești de apărare”, pentru că vor fi echipamente care vor fi produse în România, și, de asemenea, o oportunitate pentru a dezvolta o infrastructură care să deservească atât zona militară, cât și zona civilă, a mai spus președintele.

”Suntem pe Flancul Estic, adică partea de Europa cea mai aproape de Rusia, și aici avem provocări suplimentare, și suntem la Marea Neagră, care este extrem de importantă pentru România și pentru Europa. Este importantă pentru că, începând cu 2027, România o să înceapă să extragă gaz, și asta va contribui la securitatea energetică a României și a Europei. Este important pentru că este comunicarea cea mai simplă, cea mai directă, în momentul în care va fi sigură, dintre Europa și Asia Centrală”, a spus Dan.

El a adăugat că, în cadrul strategiei europene pentru Marea Neagră, Bucureștiul își dorește ca ”hub-ul european de securitate de care această strategie vorbește să fie localizat în România, la Constanța, la Marea Neagră”.

Cei doi lideri au vorbit și de reconstrucția Ucrainei, și ”România, prin poziția sa geografică, poate să contribuie la acest proces”.

”Portul Constanța, care este cel mai mare port la Marea Neagră, și Dunărea care îl conectează cu vestul Europei și oferă o modalitate ieftină de transport care va fi foarte utilă în momentul reconstrucției Ucrainei”, a mai spus Dan.

Întrebat ce părere are despre entitățile economice, chiar rusești, care fac jocuri economice, poate chiar în Portul Constanța, președintele Nicușor Dan a replicat: ”Trebuie doar ca instituțiile statului să ne informeze asupra lor”.



