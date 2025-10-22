Potrivit Eurostat, femeile din Uniunea Europeană câștigă în medie cu 12% mai puțin pe oră decât bărbații. Pentru a aborda această diferență de remunerare între sexe, Europa introduce noi reguli privind transparența salarială, notează „Euronews”.

Pentru milioane de lucrători, cunoașterea nivelului salarial înainte de a aplica pentru un loc de muncă, poate face diferența. Directiva ar putea elimina în sfârșit cultura „secretului salarial”, ajutându-i astfel pe tinerii angajați, pe cei care se întorc din concediul parental și pe cei care au fost plătiți în mod tradițional sub valoarea salarială pentru același rol să obțină salarii mai bune.

Conform Directivei privind transparența salarială, statele membre ale Uniunii Europene trebuie să implementeze legislația până la 7 iunie 2026. Cu toate acestea, în UE, progresele au fost lente, ceea ce ridică îngrijorări că mai multe țări ar putea rata termenul limită de anul viitor.

Potrivit firmei de consultanță PwC, Olanda a amânat recent intrarea în vigoare a legislației, mutând-o la 1 ianuarie 2027.

„La sfârșitul anului 2025, majoritatea țărilor europene nu sunt încă pregătite să implementeze directiva”, a declarat pentru Euronews Business Monika Krzyszkowska Dabrowska, șefa departamentului de dreptul muncii de la firma internațională de avocatură Addleshaw Goddard.

Care sunt țările care au luat măsuri pentru a crește transparența salarială

Potrivit instrumentului de urmărire Addleshaw Goddard, în septembrie 2025, zece dintre cele 27 de țări ale Uniunii Europene nu luaseră încă nicio măsură pentru a implementa directiva.

Printre acestea se numără Austria, Bulgaria, Croația, Danemarca, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Luxemburg, Portugalia și Slovenia. În opt țări sunt planificate proiecte legislative: Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franța, România, Slovacia și Spania. Proiectele legislative au fost deja publicate în patru țări: Irlanda, Lituania, Olanda și Suedia.

Implementarea parțială a directivei este în curs de desfășurare în Belgia, Malta și Polonia. Germania se pregătește și ea să își actualizeze legislația în conformitate cu directiva.

Unele țări au deja propriile inițiative privind transparența salarială

Unele țări adaptează legile existente pentru a implementa directiva, în timp ce altele introduc altele noi. Multe țări au implementat deja anumite elemente, ceea ce explică ritmul mai lent al conformării depline.

De exemplu, Austria are propria inițiativă privind transparența salarială din 2011. Potrivit lui Andreas Gulyas, profesor asociat de economie la Universitatea din Viena, sunt necesare doar ajustări minore pentru a îndeplini noile cerințe europene în țară.

Cauzele întârzierilor

„Deși nu există grupuri care să se opună deschis directivei, introducerea acesteia este percepută ca fiind revoluționară și problematică pentru angajatori”, a explicat Krzyszkowska-Dabrowska. Directiva implică obligații suplimentare pentru companii, noi drepturi pentru lucrători și puteri sporite pentru instanțe și autorități. Deși prevederile sunt clare și tehnice, implementarea lor practică prezintă provocări complexe.

„Din 2023, când a fost aprobată directiva, volatilitatea politică și economică și crizele legate de CoViD au continuat să facă acest deceniu volatil și imprevizibil”, a comentat Duncan Brown, asociat principal la Institutul pentru Studii ale Ocupării Forței de Muncă (IES).

Guvernele Uniunii Europene au avut alte priorități, inclusiv războiul din Ucraina, cheltuielile pentru apărare, ascensiunea populismului de extremă dreapta și creșterea costului vieții.

Germania nu a publicat încă un proiect de lege pentru implementarea directivei. Întârzierea se explică în mare măsură prin situația politică excepțională din Germania în 2025. În urma alegerilor federale anticipate din acest an, țara a trecut printr-o schimbare completă de guvern.

În Franța, potrivit instrumentului de urmărire Addleshaw Goddard, se așteaptă ca în toamna anului 2025 să apară un proiect de lege.

În Italia, încă nu există măsuri privind transparența salarială.

Spania a introdus deja cerințe de transparență salarială, cum ar fi un registru salarial de gen pentru toate companiile și un audit salarial de gen pentru companiile cu 50 sau mai mulți angajați. Directiva va impune majorității organizațiilor să își revizuiască modelele de salarizare și să definească mai precis politicile salariale.

Cu toate că Regatul Unit menține cea mai ridicată rată de transparență salarială, procentul anunțurilor de angajare care includ informații salariale a scăzut: în august, aproximativ 56% din anunțurile de angajare de pe Indeed includeau detalii salariale, cu aproape 10 puncte procentuale mai puțin decât la începutul anului.

Sursa: Rador Radio România