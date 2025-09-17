Kievul finalizează un sistem de drone kamikaze cu rază lungă de acțiune, rezistente la bruiajul rusesc, cu scopul de a ataca siturile logistice dincolo de liniile de apărare, scrie „L'Express” (Franța).

Un nou vehicul militar va zbura în curând deasupra Ucrainei, cu scopul de a uza sistemul de apărare rusesc cu doar câteva luni înainte de venirea iernii. Luni, 15 septembrie, ministrul ucrainean al Transformării Digitale, Mihailo Fedorov, a anunțat că centrul de inovare în domeniul apărării Brave1 va testa pe câmpul de luptă o nouă dronă kamikaze de fabricație ucraineană în această toamnă.

Cu o rază de acțiune de 40 de kilometri, aceste noi aeronave oferă o rază de atac de două ori mai mare decât dronele utilizate în prezent, fiind în același timp capabile să ocolească sistemul rusesc de bruiaj. Ele oferă o alternativă mai puțin costisitoare la obuze sau rachete pentru atacuri la distanță lungă, consolidând sistemul de artilerie și reducând în același timp riscurile pentru soldați, care sunt mai puțin expuși pe linia frontului. Primele teste pe câmpul de luptă sunt așteptate să aibă loc în următoarele săptămâni.

În prezent, dronele FPV, folosite pe scară largă pe câmpul de luptă de Ucraina, pot atinge ținte situate la o distanță medie de 10 până la 20 de kilometri, notează site-ul specializat avion-chasse.fr. Aceste noi modele vor permite astfel provocarea de pagube dincolo de liniile de apărare: „țintele nu se mai limitează la tranșee sau vehicule apropiate de front, ci includ acum depozite logistice, radare sau sisteme de comandă situate în spate”, precizează site-ul menționat.

De asemenea, se presupune că acestea vor rezista sistemelor electronice de bruiaj, unul dintre principalele mijloace de apărare ale Rusiei. „Munițiile recent testate sunt concepute pentru a fi ieftine, evolutive și practice, oferind forțelor ucrainene o capacitate de atac flexibilă cu rază extinsă de acțiune”, rezumă site-ul american de armament Defense-blog.

„Dacă se dovedesc a fi rezistente, aceste noi sisteme ar putea spori capacitatea Ucrainei de a ataca centre logistice, poziții de artilerie și echipamente în spatele liniilor rusești”, adaugă „Kyiv Independent”. Efectul scontat este de a întinde apărarea rusească și de a o epuiza atât în ​​față, cât și în spate.

Vehiculele aeriene fără pilot sunt utilizate pe scară largă în războiul din Ucraina, în mare parte datorită costului lor mai mic. O dronă FPV costă în jur de 3.000 de euro, în timp ce o rachetă ghidată costă câteva zeci de mii de euro, potrivit avion-chasse.fr. Aceste dispozitive sunt, de asemenea, fabricate local, ceea ce reduce costul aprovizionării cu arme străine. Din aceste motive, Kievul și-a dezvoltat rapid programul de drone, una dintre cele mai avansate tehnologii de la începutul conflictului.

Încercând să compenseze dezavantajul material față de Rusia, Ucraina mizează pe inovație și a lansat Brave1 în 2023, o inițiativă comună între Ministerul Apărării și agențiile de dezvoltare digitală, bazându-se în special pe startup-uri ucrainene. Însă se confruntă cu o limită financiară. Într-adevăr, președintele Volodimir Zelenski a declarat în iunie anul trecut că Ucraina ar putea produce până la 8 milioane de drone pe an, dar că nu are suficiente resurse economice în acest stadiu.

La rândul său, Rusia și-a crescut și ea producția, în special de drone de atac de tip Shahed, pe care le folosește pentru a efectua atacuri aproape zilnice asupra orașelor ucrainene. În iunie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat că intenționează să creeze o ramură specializată în cadrul armatei dedicată sistemelor fără pilot.

