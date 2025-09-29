Trupele ruse folosesc o nouă strategie constând în efectuarea de atacuri multiple cu grupuri foarte mici de soldați pentru a penetra apărarea ucraineană folosind mai puține trupe, a declarat comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski.

„De la începutul verii, tacticile inamicului s-au schimbat”, a declarat el joi unui grup de jurnaliști, inclusiv ai AFP. Comentariile sale sunt sub embargou până vineri, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Noua lor strategie, utilizată pe frontul de Est, constă în utilizarea „unui număr mare de grupuri mici de asalt” de patru până la șase soldați însărcinați să înainteze cât mai mult posibil fără a fi detectați, a explicat el.

Obiectivul: să „paralizeze” logistica ucraineană și să „cucerească teritoriu fără a folosi un număr mare de soldați”, a estimat generalul Sîrski.

Această strategie servește, de asemenea, potrivit lui, la „afirmarea prezenței lor” și la plantarea drapelului lor, revendicând astfel înaintări chiar dacă acestea sunt opera unui grup mic.

Potrivit lui Sîrski, armata rusă a operat în acest mod în apropierea orașului Dobropillia, în regiunea Donețk, și în regiunea Dnipropetrovsk, intrând în aceasta în vară pentru prima dată de la începutul invaziei sale în Ucraina, în 2022.

O situație dificilă pe front

Dl. Sîrski a recunoscut că situația este „dificilă” pe front și că armata rusă continua să înainteze în sectoare importante, cum ar fi orașele Pokrovsk și Dobropillia.

Rusia a ocupat aproximativ 1% din teritoriul ucrainean într-un an, potrivit unei analize făcute de AFP a datelor furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul în SUA, care colaborează cu Critical Threats Project (Proiectul Amenințări Critice) (CTP).

Ministerul rus al Apărării a revendicat vineri responsabilitatea pentru cucerirea unui sat din regiunea Sumi, (nord-est), Iunakivka.

Sursa: Rador Radio România