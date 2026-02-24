În cadrul reuniunii de marți a Consiliului Afaceri Generale, miniștrii din UE au fost invitați de Comisie și de președinția Consiliului să marcheze începutul lucrărilor Centrului european pentru reziliența democratică.

Scopul acestui centru – o inițiativă emblematică a Scutului european pentru democrație – este de a facilita o abordare consolidată care să implice întreaga societate pentru a spori gradul de conștientizare și capacitatea de a răspunde la amenințările cu care se confruntă democrațiile în prezent, precum și pentru a consolida reziliența democratică.

„Într-o lume în care informațiile sunt folosite din ce în ce mai mult ca armă pentru a ne submina democrațiile, luăm măsuri. Prin Centrul european pentru reziliența democratică, ne vom consolida capacitatea colectivă de combatere a acțiunilor străine de manipulare a informațiilor și de dezinformare. Acest lucru ne va consolida reziliența, va asigura faptul că dezbaterile publice din Europa rămân deschise și echitabile și le va da cetățenilor mai multe posibilități să participe la viața democratică”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, va discuta cu miniștrii din UE despre modul în care acest centru poate facilita schimbul de expertiză și de experiență și poate sprijini elaborarea unor răspunsuri eficace la amenințările comune, în vederea obținerii unor rezultate tangibile pentru cetățenii noștri. Interesul manifestat de toate statele membre în ceea ce privește înființarea centrului demonstrează că inițiativa răspunde unei nevoi clare și va fi implementată într-un mod flexibil, cu proiecte practice de consolidare a capacităților care să reflecte prioritățile statelor membre.

Centrul va contribui la evitarea fragmentării eforturilor existente, conectând rețelele și structurile existente care lucrează deja la opțiuni de prevenire, de detectare, de analiză și de răspuns la diferite tipuri de amenințări din spațiul informațional, ajutând pe fiecare dintre acestea să își valorifice pe deplin potențialul și evitând suprapunerile.

Odată cu lansarea Centrului european pentru reziliența democratică, facem încă un pas înainte în ceea ce privește consolidarea rezilienței democratice, protejarea integrității dezbaterilor publice și întărirea încrederii în sistemele democratice ale Europei.

