Noul guvern islandez a declarat că, până în 2027, dorește să supună unui referendum chestiunea aderării la UE, notează „Euronews” (Italia).

Administrația viitoare a prim-ministrului Kristrún Frostadóttir, care și-a preluat funcția duminică, a mai spus că va înființa un grup de experți pentru a examina avantajele și dezavantajele păstrării coroanei islandeze față de adoptarea monedei euro.

„Am decis să adoptăm o moțiune în parlament prin care se afirmă că va avea loc un referendum pentru continuarea discuțiilor de aderare a Islandei la Uniunea Europeană și că acest referendum se va desfășura până în 2027”, a declarat ministrul de externe, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Gunnarsdóttir conduce partidul Reformist Liberal pro-Uniunea Europeană și se estimează că tot el va conduce și negocierile de aderare.

Potrivit unui sondaj realizat în iunie de compania de cercetare de piață Maskína, sprijinul pentru aderarea la UE în rândul populației islandeze este în creștere.

Sondajul a arătat că puțin peste 54% dintre respondenți sunt în favoarea aderării la bloc, majoritatea declarând că familiilor lor le-ar fi mai bine din punct de vedere financiar dacă ar face parte din UE.

Aceasta este o schimbare semnificativă în favoarea apartenenței într-o țară care a fost în general ambivalentă în ceea ce privește apartenența la UE.

În studiul său „Public Opinion on the EU in Iceland since 1980”, publicat de Universitatea Aarhus din Danemarca, Ragnar Auðun Árnason a afirmat că o mare parte a anilor 1980 și 1990, Islanda a fost împărțită în trei tabere egale în ceea ce privește aderarea la UE: pentru, împotriva și indecisă.

Însă situații precum criza financiară din 2008, Brexit-ul și o serie de probleme interne au făcut ca islandezii să pară precauți în fața ideii de a adera la bloc. O majoritate semnificativă a celor intervievați de Maskína - 74,2 la sută - au spus că este important ca problema să fie decisă prin referendum.

A fost prezentat noul guvern al Islandei

Noul guvern a fost prezentat public de către președintele Halla Tómasdóttir în timpul unei ceremonii în orașul Hafnarfjörður din sud-vestul țării.

Prim-ministrul Kristrún Frostadóttir, liderul Alianței Social-Democrate de centru-stânga, a spus că dorește să reducă inflația și ratele dobânzilor.

„Acest nou guvern va face față provocărilor într-un mod unit. Prima noastră sarcină este să stabilizăm economia și să scădem ratele dobânzilor cu un lider puternic în politica fiscală. Între timp, acest guvern va lucra pentru o mai mare creare a bogăției în sectorul privat. Calitatea vieții în țară va crește prin unitatea în fața acestor provocări”, a spus premierul.

Alianța Social Democrată a devenit cel mai mare partid în alegerile flash din noiembrie, convocate după ce guvernul de coaliție anterior condus de Bjarni Benediktsson s-a prăbușit din cauza luptelor interne și a fost de acord să formeze un guvern cu Partidul Liberal Reformist și Partidul Popular de centru. Este pentru prima dată în istoria Islandei când liderii tuturor partidelor la guvernare sunt femei.

Postul național de radio RUV a raportat că Frostadóttir, în vârstă de 36 de ani, va fi cel mai tânăr prim-ministru al Islandei de până acum. RUV a mai spus că noua administrație urmărește să reducă numărul ministerelor guvernamentale pentru a reduce unele costuri administrative.

Sursa: Rador Radio România