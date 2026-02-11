Purtătorul de drapel al Ucrainei la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia, Vladislav Herașkevici a reamintit lumii „prețul luptei pentru libertate”, adevăr care nu poate fi considerat o „demonstrație politică la un eveniment sportiv”.

După ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apărat luni seară purtarea unei căști cu fotografii ale sportivilor uciși de Rusia la Jocurile Olimpice din 2026 de către purtătorul de drapel al țării sale, Vladislav Heraskevici, Comitetul Internațional Olimpic l-a autorizat pe sportivul ucrainean să poarte o banderolă neagră ca referire la război, notează „France 24” (Franța).

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a justificat luni, 9 februarie, omagiul adus de purtătorul de drapel al țării sale la Jocurile Olimpice din 2026, Vladislav Heraskevici, a cărui cască afișează fotografii ale sportivilor uciși de Rusia.

Vladislav Heraskevici a participat luni la o sesiune de antrenament de skeleton la Cortina, purtând o cască gri pe care erau imprimate imaginile serigrafiate ale mai multor compatrioți ai săi care au murit în război.

După ce i s-a interzis să o poarte, președintele ucrainean a susținut: „Această decizie îmi frânge inima. Simt că Comitetul Olimpic Internațional (CIO) trădează sportivii care au făcut parte din mișcarea olimpică, nepermițându-le să fie onorați într-un loc în care nu vor mai putea concura niciodată”, a scris el pe Instagram.

„Casca lui poartă portretele sportivilor noștri care au fost uciși de Rusia. Patinatorul artistic Dmitro Șarpar, ucis în luptă lângă Bahmut; Ievhen Malișev, un biatlonist în vârstă de 19 ani, ucis de ocupanți lângă Harkiv; și alți sportivi ucraineni ale căror vieți au fost luate de războiul purtat de Rusia”, a subliniat el pe Telegram.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, Vladislav Herașkevici „a reamintit lumii prețul luptei noastre. Acest adevăr nu poate fi considerat jenant, nepotrivit sau etichetat drept 'demonstrație politică la un eveniment sportiv'”.

Invocând precedente „în care CIO a autorizat astfel de omagii”, Herașkevici a anunțat luni că va face apel. „Pregătim un apel oficial către CIO și vom lupta pentru a putea participa la competiție purtând această cască”, a subliniat el.

CIO autorizează brasarda neagră

Marți dimineață, CIO l-a autorizat pe purtătorul de drapel ucrainean de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina să poarte o brasardlă neagră, după ce i-a refuzat permisiunea de a purta o cască cu fotografii ale sportivilor uciși în conflictul cu Rusia.

„Credem că acesta este un compromis bun”, a declarat presei Mark Adams, purtătorul de cuvânt al organismului olimpic, reiterând că organizația interzice orice exprimare politică în timpul competițiilor sau ceremoniilor.

Proba masculină de skeleton este programată pentru vineri, 13 februarie.

Delegația ucraineană la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina este formată din 46 de sportivi. Treisprezece sportivi ruși participă sub steag neutru, o sancțiune impusă de CIO după invazia Moscovei în Ucraina, la câteva săptămâni după ultimele Jocuri Olimpice de iarnă de la Beijing din 2022.

Sursa: Rador Radio România