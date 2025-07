După ce a vizitat cea mai mare așezare cu barăci din Italia, Estelle Ceulemans, din grupul S&D din Parlamentul European, a declarat pentru Euractiv că UE se află la o răscruce de drumuri în ceea ce privește drepturile muncitorilor.

Estelle Ceulemans, europarlamentară belgiană și coordonatoare din partea grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) în cadrul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a PE, a vizitat Borgomezzanone, în Apulia, împreună cu o delegație organizată de Federația Europeană a Sindicatelor din Alimentație, Agricultură și Turism (EFFAT).

Euractiv.com: Tocmai ați vizitat cea mai mare așezare din barăci pentru lucrătorii din agricultură din Italia, Borgomezzanone, unde locuiesc mulți migranți care lucrează în agricultură. Ce ați văzut acolo?

Estelle Ceulemans: Condiții de viață inumane. Fără apă, fără instalații sanitare... au generatoare pentru electricitate, dar pentru orice altceva este cu adevărat o chestiune de supraviețuire. Ca să nu mai vorbim de condițiile lor de muncă, desigur. Trebuie să lucreze sub controlul unor șefi de bande, care sunt organizați în structuri piramidale, de tip mafiot. Acestea sunt zone cu adevărat fără lege pentru lucrători, care sunt plătiți în medie cu 2 euro pe oră. De asemenea, aici sunt 40 de grade.

Euractiv.com: Este acesta un eșec local în care Bruxelles-ul are puțină implicare sau influență?

EC: Am vizitat una dintre cele mai mari așezări de aici, dar în întreaga provincie există aproximativ 20.000 de lucrători care trăiesc în condiții similare. Este aproape o organizație la scară industrială a exploatării lucrătorilor. Din păcate, această situație există și în alte părți ale Italiei și ale Europei.

Euractiv.com: Deci, ar trebui UE să facă mai mult pentru a proteja drepturile lucrătorilor?

EC: Evident, aceasta este responsabilitatea noastră. Colegul nostru din S&D Johan Danielsson va face un raport din proprie inițiativă în cadrul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă a Parlamentului (EMPL) pentru a reglementa mai bine lanțurile de subcontractare, rolul intermediarilor și inspecțiile.

Așa cum este cazul în unele state membre, trebuie să stabilim obiective pentru a ne asigura că, în special în sectoarele cu risc ridicat, cum ar fi agricultura, cel puțin 8% dintre companii sunt inspectate în fiecare an. Îndemnăm Comisia să propună o directivă în acest sens.

Mecanismul de condiționalitate socială al Politicii Agricole Comune (PAC), care leagă subvențiile agricole de respectarea standardelor de muncă, este acum în centrul atenției. Unele state membre și eurodeputați conservatori solicită revizuirea sau chiar eliminarea acestuia, argumentând că are ca rezultat sancțiuni duble și sarcini excesive.

Euractiv.com: Ar trebui Comisia să reconsidere acest sistem în viitoarea PAC?

EC: Dacă sistemul este revizuit, acesta ar trebui consolidat, nu slăbit sau eliminat. Dorim ca mai multe directive UE să fie adăugate la sistemul de condiționalitate, în special cea privind salariul minim. Nu va fi ușor, dar este o luptă pe care trebuie să o ducem. Dacă legea și banii nu sunt aliniate, nimic nu se schimbă.

De asemenea, dorim ca plățile PAC să fie legate de numărul de lucrători declarați. Pentru că ceea ce am văzut aici este un număr imens de lucrători nedeclarați, ceea ce reprezintă o caracteristică a sectorului agricol.

Euractiv.com: Comisia urmează să prezinte în curând propunerea sa PAC, despre care se așteaptă să ”simplifice” condiționalitatea socială pentru a facilita implementarea acesteia de către statele membre. Ce așteptați de la această mișcare?



EC:

Vom vedea, dar suntem îngrijorați. Știm deja că ideea actualei Comisii de ”simplificare” tinde spre ”dereglementare”. Și am auzit deja zvonuri conform cărora chestiunea respectării drepturilor sociale este cumva pusă sub semnul întrebării. Indiferent ce se întâmplă, vom duce luptele necesare pentru a consolida condiționalitatea socială, inclusiv prin sancțiuni.Condiționalitatea socială există deja în Italia. Cu toate acestea, după cum am văzut, aceste reguli nu sunt respectate. Este foarte important să ieșim din bula UE și să ne implicăm în situația de pe teren. Aceasta este singura modalitate de a înfrunta realitatea.