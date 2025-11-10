Pe 29 octombrie, o gardă elvețiană ar fi insultat două femei evreice care vizitau Vaticanul, potrivit ziarelor austriece „Die Furche” și „Kathpress”, informează „Euronews” (Italia).

Cele două femei se aflau în Arcul Clopotelor, zona de intrare în Piața Sfântul Petru, când garda elvețiană ar fi strigat „les juifs!” (evreii). Una dintre victime, scriitoarea Michal Govrin, a declarat într-un interviu acordat joi publicației „Kathpres” că gardianul s-a prefăcut chiar că scuipă în direcția lor după ce una dintre însoțitoarele femeilor l-a întrebat de ce le insultă.

„Am fost șocate complet”, a spus Govrin. „Un astfel de incident la Vatican? O expresie flagrantă a urii față de evrei, în contrast puternic cu cuvintele Papei din seara precedentă”. Comandantul Gărzii Elvețiene „și-a cerut totuși scuze”, a spus Govrin, adăugând: „Însă ceea ce s-a întâmplat și-a lăsat cu siguranță amprenta”.

Papa Leon al XIV-lea: „Biserica nu tolerează antisemitismul”

Govrin se afla în vizită din Ierusalim pentru a participa la o audiență cu Papa Leon al XIV-lea dedicată aniversării documentului „Nostra Aetate”, din 1965 privind relațiile dintre Biserica Catolică și religiile necreștine, adoptat de Conciliul Vatican II. În timpul audienței, Pontiful a spus: „Biserica nu tolerează antisemitismul și îl combate, de dragul Evangheliei însăși”.

În Italia, în prima jumătate a anului 2025 au fost înregistrate 500 de cazuri de antisemitism. Conform datelor de la Observatorul de Antisemitism al Fundației Centrului de Documentare Evreiască Contemporană (Cdec), incidentele de antisemitism din Italia sunt în creștere

Aproximativ 500 de cazuri au fost înregistrate doar în primele șase luni ale anului 2025, iar până la sfârșitul anului, numărul ar putea depăși cele 874 din 2024. Aceasta este o tendință ascendentă clară, având în vedere că, potrivit Observatorului, în ultimii trei ani au fost înregistrate anual aproximativ 230 de cazuri.

CEI: „Trebuie să combatem întotdeauna antisemitismul”

Din 7 octombrie, atacurile împotriva evreilor „au crescut exponențial”, a declarat miercuri rabinul șef al Romei, Riccardo Di Segni, în urma prezentării unui proiect pentru școli elaborat de episcopii italieni și comunitatea evreiască.

Proiectul este volumul „Fișe informative pentru înțelegerea iudaismului”, care explorează tradiția evreiască de predare în școlile catolice.

„Trebuie să combatem întotdeauna antisemitismul”, a declarat cardinalul Matteo Zuppi, președintele Conferinței Episcopale Italiene (CEI). „Trebuie să continuăm să creștem prietenia cu lumea evreiască și să rezolvăm toate neînțelegerile care au existat în trecut”.

Sursa: Rador Radio România