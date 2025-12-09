Majoritatea celor chestionați consideră propaganda privind reducerile facturilor la utilități ca fiind nesigură, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Institutul Publicus la solicitarea ziarului „Népszava” (Ungaria).

Marea majoritate a ungurilor nu crede în propaganda energetică, care este gestionată cu prioritate, în mod vizibil, de Guvern și de aparatul mediatic, potrivit unui sondaj reprezetativ, realizat de Institutul Publicus, la solicitarea ziarului „Népszava”. Subiectele, aparent profesionale, divid în mod clar societatea pe criterii politice: simpatizanții FIDESZ susțin chiar și cele mai absurde argumente energetice ale Guvernului, în timp ce susținătorii partdelor de opoziție sunt în mare parte suspicioși. Cei mai înverșunați adversari ai propagandei guvernamentale sunt susținătorii Partidului Tisza.

De exemplu, la întrebarea, dacă cred argumentul Guvernului, conform căruia achizițiile de energie din Rusia sunt un rezultat fizic al amplasării geografice a țării, 40% dintre cei chestionați au răspuns cu un NU categoric, dar și alți 4% au fost înclinați să dea un răspuns similar. Pe lângă aceasta, 6% mai degrabă ar accepta, iar 32% acceptă în totalitate poziția Guvernului. Așadar, majoritatea oamenilor nu cred în propagandă, care este resprinsă într-un procent de 83% dintre simpatizanții Partidului Tisza și de 62% dintre ceilalți susținători ai partidelor de opoziți. Indecișii sunt la egalitate într-un procent de 34-34 la sută, în timp ce 74% dintre susținătorii partidelor aflate la guvernare consideră afirmația credibilă.

Mantra, care curge deja și din robinetele (de petrol), conform căreia conducta Adria, care pornește din portul croat, nu este potrivită pentru a înlocui „complet” conducta petrolieră Prietenia de origine rusească, nu este crezută nici de 40+4% dintre unguri, sau mai degrabă nu o cred. Mai mult, procentul susținătorilor în acest caz este de doar 24+4%. Și este deosebit de nepopular în rândul a 81% din Partidul Tisza și a 55% dintre alți susținători ai opoziției. În acest caz, îndoielile sunt împărtășite și de 40% dintre cei indeciși. Cu toate acestea, 68% dintre alegătorii FIDESZ-KDNP acceptă argumentele anti-Adria ale Guvernului și ale MOL, înfășurate într-o mantie profesională.

De asemenea, cel mai mare procent al respondenților, 39%, au considerat că există doar opțiuni de achiziție a energiei mai scumpe decât în ​​Rusia. În schimb, 56% dintre susținătorii Partidului Tisza sunt încrezători că se poate negocia un tarif mai mic decât cel din Rusia. Pe de altă parte, doar 9% dintre susținătorii partidelor guvernamentale au opinii similare, ceilalți prezintă procente între cele două valori.

Respondenții au mai precizat ce anume ar face în privința prețurilor de energie în locul Guvernului, dar în special în locul MVM și MOL. Astfel, 36%, demonstrând sensibilitate față de legăturile dintre aspectele economice și cele morale, consideră că achizițiile de energie din Rusia ar trebui înlocuite chiar dacă cealaltă opțiune costă la fel sau chiar mai mult. În schimb, 32%, insistă că ar trebui identificat un alt furnizor doar dacă este mai ieftin. În acest caz, procentul celor care nu au răspuns este remarcabil, 32%. În această privință, susținătorii Partidului Tisza au fost, de asemenea, cel mai puțin de acord cu Guvernul: per total, 57% ar susține o schimbare, indiferent de circumstanțele financiare. 43% dintre susținătorii FIDESZ-KDNP i-ar da drumul lui Putin doar dacă ar exista o opțiune mai ieftină, dar și aici procentul celor care refuză să răspundă este mare, de 39%. În ceea ce privește situația pieței muncii, cei mai severi sunt angajații, iar cei mai în favoarea schimbării sunt cei care nu sunt nici activi, nici pensionari.

În ceea ce privește bugetul familiei, respondenții s-au dovedit a fi mult mai precauți. 39% nu ar suporta nicio creștere a facturilor la utilități și consideră că Ungaria nu trebuie să renunțe la energia rusească.

O zecime dintre respondenți ar fi de acord cu desprinderea de energia rusească, însă nu și-ar asuma poveri personale suplimentare. În schimb, 11% ar face un sacrificiu de câteva sute de forinti pe lună, iar 19% ar face chiar un sacrificiu de câteva mii de forinti pe lună pentru a pune capăt dependenței Ungariei de energia rusească. Procentul celor dispuși să facă mai mult decât atât este neglijabilă, deși 4% dintre susținătorii Partidului Tisza ar fi de acord și cu acest lucru.

Acceptarea construirii centralei nucleare prin colaborare cu Rusia este mai mare: 45% o susțin, 37% o resping. 82% dintre susținătorii partidelor aflate la guvernare și doar 16% dintre susținătorii Partidului Tisza sunt de acord cu continuarea cooperării. Iar ceilalți au votat, de asemenea, între aceste două valori. Cu toate acestea, o majoritate importantă a cetățenilor care nu lucrează sau care nu sunt pensionari, 54%, spun NU investiției nucleare susținute și de Rusia.

Sursa: Rador Radio România