O spioană rusă a fost descoperită... datorită pisicii sale, de care era îndrăgostită nebunește. „Doamna Pisică” era un agent rus în adormire care își aștepta misiunile la Napoli, scrie „Il Messaggero” (Italia).

Povestea incredibilă a fost relatată de Christo Grozev, jurnalist de investigații și șeful departamentului de investigații pentru „The Insider” și fost anchetator șef pentru „Bellingcat”. Într-un videoclip de pe canalul său de YouTube, jurnalistul o numește „Doamna Pisică”, o spioană rusă ilegală, un agent adormit de mult timp, cunoscut sub numele de Maria Adela Kuhfeldt Rivera (numele ei real este Olga Kolobova). A trăit mai bine de un deceniu la Napoli, în Italia, iar înainte de asta, în Malta. „A avut relații cu persoane apropiate sediului NATO din Napoli, împrietenindu-se cu soțiile generalilor. Avea acces privilegiat la informațiile Alianței”, explică Grozev.

Nimeni nu a bănuit vreodată că persoana care pretindea că este o „bijutieră peruviană”, era de fapt o spioană rusă. Până când ancheta i-a dezvăluit adevărata identitate. Grozev povestește în ancheta video: „A dovedi că era o spioană rusă nu a fost o problemă, deoarece avea un pașaport cu un anumit set de numere. Era clar că era o spioană rusă, dar la un moment dat a dispărut din Italia pentru a se întoarce în Rusia. Timp de luni de zile, dacă nu chiar un an, am încercat să descopăr adevărata identitate a acestei persoane. Și singurul lucru pe care l-am putut găsi care să o lege pe falsa peruviană, care trăia în Italia, de persoana care trăia în Rusia, a fost pisica ei”.

Da, Luisa. Pisica pe care o adora. „Toți prietenii, care o cunoșteau în Italia, vorbiseră despre dragostea ei pentru pisică”, spune Grozev. „Așa că m-am gândit: dacă există un lucru pe care această femeie îl poate aduce din viața ei falsă în cea reală, acesta ar fi pisica ei. Luni de zile, am încercat să găsim o legătură între acea pisică din Italia și o pisică din Rusia”.

Până la descoperirea incredibilă: un microcip, care are un număr lung, unic la nivel mondial. După ce am găsit microcipul, am început să căutăm în bazele de date rusești pentru a găsi un animal înregistrat la un medic veterinar. Și așa a fost: acea pisică fusese înregistrată la o clinică veterinară din Rusia. „Așa că am consultat VK, versiunea rusă a Facebook, și am găsit o femeie pe nume Olga Kolobova, care apreciase și se împrietenise cu acel grup de veterinari și avea o pisică pe profilul ei. Restul a fost simplu”. Și este doar primul capitol dintr-o poveste care promite să fie captivantă. Ancheta completă, de fapt, va fi publicată în câteva săptămâni.

