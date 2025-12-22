Conform unui sondaj de opinie, 63% dintre alegătorii FIDESZ consideră Ucraina drept o țară periculoasă, în timp ce în cazul Rusiei acest procent este de doar 36%, scrie „Nepszava” (Ungaria).

În al patrulea an al războiului ruso-ucrainean, cetățenii maghiari se tem puțin mai mult de Ucraina atacată decât de Rusia agresoare, potrivit unui sondaj de opinie publică realizat de Závecz Research, la solicitarea Policy Solutions și publicat de portalul Telex.

Sondajul reprezentativ face parte din seria de cercetări privind politica externă a Policy Solutions și a fost realizat prin intervievarea a 1.000 de persoane în perioada 26 septembrie-10 octombrie. În timp ce cercetările lor anterioare au examinat modul în care societatea ungară percepe amenințarea războiului la trei ani și jumătate de la începerea agresiunii rusești și ce efect au avut campaniile anti-ucrainene din ce în ce mai puternice ale Guvernului Orbán din ultimii ani asupra solidarității cu țara atacată, de data aceasta institutul au căutat să afle care sunt acele țări despre care societatea ungară și-a format o opinie pozitivă, respectiv o opinie negativă.

Respondenții au putut evalua un total de 23 de state pe o scală de patru puncte, de la absolut negativ la absolut pozitiv. În rândul ungurilor, Austria are cea mai bună imagine (83%), iar cel puțin șapte din zece respondenți au, de asemenea, o opinie pozitivă despre Croația (77%), Suedia (75%), Regatul Unit (73%) și Republica Cehă (70%).

Aproximativ două treimi dintre respondenți au o opinie mai pozitivă despre două țări vecine cu Ungaria, respectiv Slovenia și Slovacia, precum și despre cele mai influente două state membre ale Uniunii Europene, Germania și Franța, dar și despre Polonia. Majoritatea ungurilor nu agreează nici România și nici Ucraina, pe lângă Serbia: printre părțile aflate în conflict, mai mulți unguri au o opinie negativă despre Ucraina (71%) decât despre Rusia (68%). Dintre țările analizate, doar despre Iran au o opinie mai negativă (74%) decât despre Ucraina.

Austria (79%) s-a clasat pe primul loc și în rândul alegătorilor alianței FIDESZ-KDNP (Partidul Popular Creștin Democrat), dar au apreciat mai favorabil decât media China și Rusia.

Opinia susținătorilor partidelor aflate la guvernare despre Ucraina este cea mai negativă dintre cele 23 de țări analizate, 76% dintre respondenți evaluând negativ țara vecină atacată.

Alegătorii Partidului Tisza au cele mai favorabile opinii despre Austria, Suedia, Croația, Republica Cehă și Regatul Unit, iar dintre aceștia, Germania este percepută semnificativ mai pozitiv decât printre susținătorii FIDESZ-KDNP. La nivelul întregii populații, Iranul este perceput cel mai nefavorabil printre susținătorii Partidului Tisza – doar 18% îl consideră pozitiv – dar și Rusia, Israelul și China sunt percepute într-un mod foarte negativ.

Deși majoritatea simpatizanților Partidului Tisza nu au o opinie deosebit de bună despre Ucraina, această rată este puțin mai mică (61%) decât în ​​cazul alegătorilor partidelor guvernamental.

În lumina acestor aspecte nu este surprinzător faptul că dintre țările analizate respondenții consideră că Ucraina și Rusia reprezintă în prezent cea mai mare amenințare pentru Ungaria. Jumătate dintre cei chestionați consideră Ucraina atacată drept o țară periculoasă pentru Ungaria, în timp ce în cazul Rusiei agresoare, acest procent este puțin mai mic (47%).

Conform Policy Solutions, cea mai mare schimbare din ultimii ani poate fi observată în percepția asupra Ucrainei: în 2023, doar 35% dintre respondenți au considerat Ucraina drept o țară periculoasă, în 2024 procentul acestora era de 51%, iar în acest an 50%. În raport cu Rusia nivelul de pericol perceput nu s-a schimbat în ultimii trei ani.

În ​​rândul alegătorilor partidului de guvernământ, cât și al Mișcării Patria Noastră (Mi Hazánk Mozgalom) se poate observa, deopotrivă, că se tem de Rusia mult mai puțin decât de Ucraina. 63% dintre susținătorii FIDESZ-KDNP clasifică Ucraina drept o țară periculoasă, în timp ce în cazul Rusiei acest procent este de doar 36%. În schimb, mai mult de jumătate (54%) dintre susținătorii Partidului Tisza consideră că Rusia reprezintă o amenințare pentru Ungaria, în timp ce doar puțin peste o treime (36%) consideră Ucraina drept o țară periculoasă.

Din sondaj mai rezultă că aproape o treime dintre respondenți (31%) consideră China o țară periculoasă, în timp ce 26% consideră Statele Unite. În cazul Americii, rezultatele au fost similare cu cele din 2023: 26% atunci, 34% în ultimul an al administrației Biden, în 2024, și apoi din nou doar 26% în acest an.

Sursa: Rador Radio România