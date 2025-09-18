O publicație care are Europa-n nume, EUReporter.co, face jocurile rușilor și bagă dezinformare în mijlocul unor scandaluri care ne dezbină sau când mergem la vot.

Rușii au pus la punct o infrastructură de aproape o sută de site-uri pentru audiențe din toată lumea cu singurul scop de a destabiliza democrațiile care nu se aliniază la politicile Moscovei.

Jurnaliștii Luiza Vasiliu și Victor Ilie au analizat 1,7 milioane de articole și arată cum se publică automatizat pe frontul războiului informațional.

În Republica Moldova o atacă pe Maia Sandu, președinta pro-europeană, iar în anii trecuți dădeau fumigene care să îi ajute electoral pe oamenii Moscovei, cum e fostul președinte pro-rus Igor Dodon.

În România au făcut front comun cu infractorii pentru modificarea legilor justiției în era Dragnea și au scris și despre cum Soros a investit crypto în protestatarii veniți la #10August.

