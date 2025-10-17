Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a avut, în cadrul vizitei la Bruxelles din perioada 15-16 octombrie 2025, o întrevedere cu angajații români din instituțiile europene.

Întâlnirea ministrei de externe Oana Țoiu cu angajații români care activează în instituțiile europene Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut, în cadrul vizitei la Bruxelles din perioada 15-16 octombrie 2025, o întrevedere cu angajații români care activează în instituțiile europene, la nivelul administrației Comisiei Europene, al Consiliului UE sau în alte structuri sau agenții europene.

Întâlnirea cu românii care activează la nivelul administrației Comisiei Europene, al Consiliului UE sau în alte structuri sau agenții europene.a reprezentat "un prilej de dialog deschis și direct" în care ministra Oana Țoiu a transmis funcționarilor români "un mesaj de apreciere pentru expertiza consistentă și valoroasă a acestora la nivelul serviciilor instituțiilor europene, punctând faptul că această expertiză reflectă maturitatea și nivelul avansat atins de contribuția României ca stat membru al Uniunii Europene".

Totodată, Țoiu a exprimat disponibilitatea Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv prin intermediul Reprezentanței Permanente a României la Uniunea Europeană, de a continua dialogul eficient și aplicat cu românii din instituțiile europene și de a coopera pentru avansarea principalelor dosare de interes pentru România la nivel european, potrivit unui comunicat MAE.

Referindu-se la contextul regional și internațional volatil, ministra de externe a accentuat importanța deosebită pentru România de a valorifica pe deplin potențialul de acțiune la nivel european și de a susține, pe toate palierele, o Europă unită și solidară, care are în centru său valorile europene.

Printre temele de actualitate ale agendei europene discutate în cadrul acestei întâlniri s-au numărat negocierile pentru viitorul Cadru Financiar Multianual, eforturile de întărire a rezilienței la nivel european sau pregătirile în perspectiva viitoarelor valuri de extindere.

Oana Țoiu a reconfirmat, în cadrul întâlnirii, prioritatea acordată de Ministerul Afacerilor Externe obiectivului creșterii prezenței funcționarilor români în structurile de lucru ale instituțiilor europene, îndeosebi la nivel de conducere, atât din perspectiva valorificării expertizei naționale, cât și din perspectiva consolidării funcționării instituționale a UE.