”Provocările menite să destabilizeze Alianțele noastre și să pună presiune asupra unității noastre au obținut exact opusul”, a declarat ministra de Externe, Oana Țoiu, la Adunarea Generală a ONU.

”De aproape patru ani, asistăm la un război de agresiune în toată regula împotriva Ucrainei, declanșat de Rusia, neinvitată și provocată, un război care a declanșat cea mai mare criză de securitate din istoria recentă a Europei și a contestat ordinea internațională bazată pe reguli”, a susținut Oana Țoiu, în intervenția națională de sâmbătă în plenul Adunării Generale a ONU.

”Trebuie să răspundem acestei provocări”, a mai spus șefa diplomației române, amintind de cele mai recente încălcări ale spațiului aerian suveran al Poloniei, Estoniei, Danemarcei și României.

”Încă o dată dovedim împreună că provocările menite să destabilizeze Alianțele noastre și să pună presiune asupra unității noastre au obținut exact opusul. Orice provocare comună ne unește și mai mult. Știm și reafirmăm că suntem mai puternici împreună, că prosperitatea oricăruia dintre noi se bazează pe securitatea tuturor”, a afirmat Oana Țoiu.

Ea a subliniat că războiul din Ucraina, purtat atât convențional, cât și hibrid de Rusia și aliații săi, ar putea afecta securitatea maritimă în zona Mării Negre.

”Noi, Națiunile Unite, trebuie să acționăm cu convingerea că o pace justă și durabilă în Ucraina este în interesul tuturor. Salutăm eforturile continue ale liderilor americani și europeni în acest sens și solicităm un armistițiu imediat, complet și necondiționat”, a declarat ea, adăugând că declarațiile recente ale președintelui Donald Trump și cele ale liderilor europeni reprezintă ”o accelerare necesară către pace”.

Țoiu a subliniat că sprijinul României pentru Ucraina a fost ”substanțial și multilateral”, iar Bucureștiul va continua să fie alături de Ucraina ”atât timp cât va fi nevoie, deoarece securitatea lor, pacea de acolo, sunt, de asemenea, legate direct de propria noastră securitate și prosperitate”.