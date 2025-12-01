Grupul italian Leonardo a dezvăluit un sistem de inteligență artificială conceput pentru a îmbunătăți conectivitatea dintre echipamentele țărilor membre NATO. Scopul: anticiparea și neutralizarea amenințărilor aeriene.

Către o apărare aeriană europeană conectată?, se întreabă „L'Express” (Franța) Aceasta este promisiunea făcută de compania de stat italiană Leonardo, care a dezvăluit joi, 27 noiembrie, un sistem de inteligență artificială de ultimă generație. Misiunea sa: să conecteze radarele, rachetele și sistemele de comandă europene pentru a neutraliza potențialele amenințări rusești. Funcționarea sa este inspirată de Domul de Fier al Israelului, care este operațional din 2011. „Acesta este un model important pentru securitatea Italiei, Europei și a țărilor NATO în anii următori”, a declarat Roberto Cingolani, CEO la Leonardo, în timpul prezentării sistemului în fața unor înalți oficiali militari italieni. Potrivit acestuia, sistemul în cauză, numit „Michelangelo”, va fi operațional până la „sfârșitul anului 2027”.

Ideea este de a permite oricărei țări europene să îl utilizeze, întrucât în ​​prezent fiecare țară acumulează sisteme diferite, achiziționate de la producători și uneori de la țări concurente. Pe de o parte, Germania a preluat conducerea într-un proiect al Inițiativei Europene de Securitate și Securitate (ESSI) bazat în principal pe echipamente americane (Patriot) și israeliene (Arrow 3) și a fost urmată de aproximativ douăzeci de țări - inclusiv Marea Britanie, Suedia și Finlanda. Pe de altă parte, mai multe state, precum Italia și Franța, au criticat un sistem bazat pe tehnologii non-europene și au preferat să favorizeze sistemul franco-italian SAMP-T.

Pentru compania Leonardo, „Michelangelo” ar putea reconcilia aceste două viziuni. „Sistemul este conceput să fie deschis, adică compatibil cu mijloacele și platformele defensive ale altor țări și conform standardelor NATO”, explică grupul italian. Roberto Cingolani a susținut, de asemenea, că acest sistem va fi esențial pentru țările est-europene, „care s-ar putea să nu poată utiliza sisteme de ultimă generație precum F-35 sau Patriot, dar care ar putea totuși să își integreze resursele existente într-un scut mai amplu”.

Sistemul a primit imediat sprijinul ministrului italian al Apărării, Guido Crosetto, care, la rândul său, a subliniat că „fiecare țară își poate integra propriile tehnologii”. „Împreună, putem coopera pentru a crea un sistem de apărare extrem de avansat împotriva tuturor tipurilor de amenințări, de la rachete hipersonice la drone mici, deoarece amenințările de astăzi vin în multe forme diferite”, a adăugat el de la Paris, după o întâlnire cu omoloaga sa franceză, Catherine Vautrin. Rămâne de văzut dacă guvernele europene vor merge dincolo de susținerea retorică și vor fi de acord să finanțeze acest proiect de apărare a spațiului aerian.

Sursa: Rador Radio România