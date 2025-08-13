Oficiul pentru Apărarea Suveranității din Ungaria a publicat un raport privind mai multe organizații implicate în sondaje de opinie publică, scrie publicația „Magyar Hírlap” (Ungaria).

Conform sursei citate, organizațiile amintite ar avea parteneriate sau finanțări provenite din afara țării, inclusiv de la entități precum European Liberal Forum, German Marshall Fund, National Endowment for Democracy, Rockefeller Brothers Fund sau Open Society Policy Center.

Publicația notează că Oficiul susține că o parte dintre aceste entități ar face parte dintr-o „rețea globală de presiune politică” și că anumite sondaje ar fi „false sau manipulate”, fapt care, potrivit instituției, ar putea influența opțiunile electorale și pune sub semnul întrebării rezultatul alegerilor.

„Magyar Hírlap” mai scrie că Oficiul a menționat în raport organizații precum Centrul de Cercetare 21, Institutul IDEA, Institutul Publicus și Republikon, care ar colabora cu instituții internaționale și ar primi sprijin financiar extern. Publicația afirmă că Oficiul consideră astfel de legături drept o potențială problemă de suveranitate.

Trebuie precizat că ultimele sondaje de opinie publicate în Ungaria pun în lumină îndepărtarea electoratului maghiar de partidul aflat la guvernare, FIDESZ, și de președintelui acestuia, Viktor Orbán.

Orbán este prim-ministru al Ungariei din 2010 (în prezent la al patrulea mandat consecutiv), iar anterior a mai condus guvernul între 1998 și 2002. Mulți lideri europeni consideră pozițiile lui Viktor Orbán drept divergente de linia comună a UE, acuzându-l că promovează politici iliberale și obstrucționează consensul în probleme cheie precum statul de drept, migrația și sprijinul pentru Ucraina.

