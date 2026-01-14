Guvernul interimar olandez nu va introduce o taxă suplimentară pentru coletele din afara UE, după ce Belgia și Franța au abandonat și ele ideea, relatează postul de televiziune NOS, preluat de DutchNews.nl.

Olanda plănuise să utilizeze veniturile din această taxă - estimate la 2 miliarde de euro pe an - pentru a finanța controale vamale suplimentare. Plata ar fi dus la creșterea în medie cu aproximativ 6 euro a costului unui colet din afara UE.

Bruxelles a prezentat propriul plan de a introduce, până la 1 iulie 2026, o taxă suplimentară de 3 euro per colet din 2028.

Taxa UE se va aplica coletelor cu o valoare de până la 150 de euro, care sunt în prezent scutite de taxe vamale. În fiecare zi, aproximativ un milion de astfel de colete ajung în Olanda, dintre care 80% până la 90% provin de la firme chinezești, cum ar fi AliExpress, Temu și Shein.

Și România a introdus, de la 1 ianuarie 2026, o taxă de circa 5 euro.

Datele UE sugerează că până la 65% din coletele mici care intră în spațiul comunitar sunt subevaluate și evită taxele vamale.

