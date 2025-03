Jorgen Boassen, un susținător al lui Donald Trump, militează pentru o apropiere de Statele Unite, suscitând întrebări cu privire la influența americană în regiune, scrie „Le Point” (Franța).

„Make America Great Again” (MAGA) are reprezentanți până și în Groenlanda, iar cel mai zelos dintre ei se numește Jorgen Boassen. Acest bărbat de 51 de ani este cel care l-a primit pe Donald Trump Jr. în timpul vizitei sale fulgerătoare la Nuuk, pe 7 ianuarie. Potrivit „Le Monde”, el nu-și ascunde admirația pentru președintele american, în timp ce marți, 11 martie, se desfășoară alegeri legislative în Groenlanda. Totul a început pentru el în octombrie 2024.

Atunci a intrat în contact cu Tom Dans, un consilier al subsecretarului Trezoreriei pentru Afaceri Internaționale în timpul primului mandat al lui Trump și membru al Comisiei de Cercetare Arctică din SUA, o agenție guvernamentală. Consilierul este și inițiatorul „American Daybreak”, organizație care vizează promovarea agendei MAGA în Groenlanda.

Jorgen Boassen a petrecut două zile făcând campanie din ușă în ușă în Pittsburgh, Pennsylvania: „Oamenii se întrebau ce caută un groenlandez acolo. Le-am spus că îmi este teamă să nu câștige alegerile [candidata democrată] Kamala Harris și războiul cu Rusia să nu se extindă până la a amenința Groenlanda”.

„Pe viitor am fi mai bine poziționați cu Statele Unite”

Dragostea lui pentru Trump, potrivit „Le Devoir”, nu este nouă. A început în 2016, în timpul primei campanii prezidențiale a populistului. „Eram singurul lui susținător din Groenlanda la acea vreme. Nu mi-a fost rușine să mă arăt de partea lui”. Loialitatea lui este răsplătită: este invitat în noiembrie 2024 la seara electorală organizată de un senator republican în Florida. Acolo îl invită pe fiul lui Trump în Groenlanda, într-o vizită de doar patru ore.

Zidar de profesie, Jorgen Boassen a dezvăluit că este plătit de Tom Dans pentru a promova cooperarea culturală între Groenlanda și Statele Unite. Privirile lui Trump asupra Groenlandei? Acțiunea unui om de afaceri, estimează el pentru „Le Devoir”: „Spune că vrea să cumpere Groenlanda, dar poate că în realitate vrea mai ales să încheie o afacere bună cu Groenlanda și Danemarca”.

El apreciază că legăturile cu Danemarca și Uniunea Europeană ar trebui rupte: „Cred că pe viitor am fi mai bine poziționați cu Statele Unite”, estimând că țara sa are „o mulțime de pământuri rare neexplorate de care Statele Unite au nevoie și pe care ar putea încerca să le exploateze”. Invitat să viziteze Biroul Oval, el a asistat chiar la învestirea președintelui la Capitoliu în ianuarie. El nu își ascunde pozițiile naționale conservatoare, anti-imigrație. Visează la o Groenlanda independentă, sub protecția militară a Statelor Unite. Un întreg program.

