Cea mai recentă actualizare a Oficiului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului descrie și procesul de integrare forțată la care Rusia supune copiii din zonele pe care le-a ocupat în estul Ucrainei, scrie „Cadena SER” (Spania).

Vinerea acestea, ONU a actualizat impactul pe care invadarea Ucrainei îl are asupra copiilor și a denunțat că Rusia a ucis cel puțin 669 de copii și a rănit alți 1.833 de la începutul conflictului și până pe 31 decembrie 2024. Dintre toate aceste victime, cel puțin 52 aveau vârsta sub un an.

Raportul prezentat de Oficiul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului detaliază că 89% dintre acești minori au murit din cauza dispozitivelor explozive. Majoritatea au murit la începutul invaziei, deși ONU avertizează cu privire la o creștere a victimelor infantile până la sfârșitul anului 2024 și la riscul cu care se confruntă atât din cauza bombardamentelor, cât și de a fi forțați să fugă în locuri presupus mai sigure.

De asemenea, se face ecoul afirmațiilor Rusiei potrivit cărora 27 de copii au murit pe teritoriul său din cauza contraatacurilor ucrainene, deși ONU admite că nu a putut verifica veridicitatea acestor cifre.

Aproximativ 1.700.000 de copii ucraineni au fost forțați să-și părăsească casele de la începutul invaziei, mai ales în țările europene. ONU raportează că în 22% din cazuri, unul dintre părinții lor a trebuit să rămână în Ucraina, lăsând acești copii separați de un membru al familiei. În 3% din familii, copiii sunt separați de ambii părinți.

La această situație se adaugă peste 1.600 de atacuri asupra centrelor de învățământ de la începutul ofensivei rusești. Toată această violență împotriva copiilor este cea mai răspândită în regiunile ocupate de ruși din estul Ucrainei, precum Donețk și Luhansk. Organizația Națiunilor Unite estimează că 6 din 10 minori au avut dreptul de a urma fizic cursurile întrerupte, ceea ce înseamnă că peste 400.000 de studenți urmează cursurile exclusiv online.

Raportul descrie de asemenea utilizarea de către armata rusă a copiilor ucraineni în scopuri militare. Potrivit ONU, aceștia au depistat cazuri în care sunt contactați cu scopul de a efectua sabotaj împotriva vehiculelor sau infrastructurii militare ucrainene. Totodată, el denunță că întreg acest scenariu de război a redus semnificativ procentul de studenți care își continuă studiile, ceea ce reprezintă un risc pentru viitorul întregii țări.

În cele din urmă, Națiunile Unite analizează impactul transferului forțat al minorilor ucraineni pe teritoriul Rusiei. ONU a reușit să verifice deportarea a cel puțin 200 de minori, o cifră care ar putea fi mai mare, deoarece susține că Rusia nu a oferit nicio facilitate Națiunilor Unite pentru a verifica statutul acestor copii. Aceste deportări sunt tocmai motivul pentru care Vladimir Putin este sub mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională.

Potrivit ONU, Rusia a impus acestor minori certificate de naștere rusești pentru a le schimba naționalitatea. Cu aceste documente, birocrația rusă are și undă verde să le introducă în familiile din această țară. Mai mult, Rusia a schimbat programa educațională în regiunile ucrainene ocupate, astfel încât Ucraina să nu mai figureze ca țară independentă în manualele din Luhansk sau Donețk.

În mod similar, educația în limba ucraineană a fost eliminată în aceste teritorii, unde copiilor li se interzice de asemenea să-și folosească limba maternă la școală. De asemenea, li se cere să participe la o ceremonie de ridicare a drapelului Rusiei înainte de începerea zilei de școală.

În cele din urmă, raportul ONU denunță că acești minori sunt supuși unui antrenament militar și aderării forțate la organizații de tineret patriotice pro-ruse. Adolescenții ucraineni care împlinesc 18 ani sunt obligați să efectueze un serviciu militar de un an în armata rusă, în timp ce cei sub această vârstă sunt obligați să se înscrie în academii militare.

