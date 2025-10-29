Raportul denunță bombardarea locuințelor, ambulanțelor și centrelor de ajutor umanitar, dar și folosirea camerelor de filmat de pe aeronavele fără pilot pentru a-i urmări pe cei care încearcă să fugă din orașele ocupate, notează „Infobae” (Spania).

O anchetă a Națiunilor Unite a stabilit că forțele ruse folosesc drone de supraveghere și atac pentru a hărțui și expulza civilii ucraineni din zonele apropiate de liniile frontului, o tactică ce constituie o crimă împotriva umanității prin transfer forțat de populație.

Noul raport, întocmit de Comisia Internațională Independentă de Anchetă privind Ucraina, va fi prezentat Adunării Generale în această săptămână și include mărturii și dovezi audiovizuale de la victime directe, lucrători umanitari și autorități locale.

Documentul detaliază modul în care civilii din regiunile din sudul Ucrainei, precum Herson, Dnipropetrovsk și Mikolaiv, au fost urmăriți de la distanță de drone rusești echipate cu camere video, care i-au atacat apoi cu explozibili sau bombe incendiare în timp ce încercau să se ascundă.

„Aceste atacuri fac parte dintr-o politică coordonată de golire a teritoriilor și constituie crima împotriva umanității de transfer forțat al locuitorilor”, se arată în raportul de 17 pagini. Printre cazurile documentate se numără povestea unei femei urmărite de o dronă în Herson, rănită în timp ce căuta adăpost și apoi forțată să-și părăsească locuința după atacuri succesive.

„Acești operatori de drone acționează cu o intenție clară: sunt adevărate vânători de oameni, fie în grădini, case sau străzi”, a declarat pentru Reuters Erik Mose, președintele comisiei.

Mai multe dintre videoclipurile analizate arată cum autorii înșiși celebrează sau povestesc hărțuirea în timp real, referindu-se chiar la civilii vizați ca fiind „ținte” sau „pradă”.

Raportul detaliază că aceste atacuri nu urmăresc doar uciderea, ci și depopularea zonelor vizate. În mai multe sate și orașe, au rămas doar locuitori în vârstă și persoane cu dizabilități fizice, incapabile să fugă. Consecințele imediate au fost prăbușirea vieții de zi cu zi, pierderea accesului la servicii de bază și dispariția unor comunități întregi în sectoare cheie ale frontului.

Comisia avertizează de asemenea că dronele rusești au atacat frecvent ambulanțe, echipe de pompieri și alte echipe de intervenție de urgență.

„De asemenea, îi atacă pe cei care încearcă să ofere ajutor, repetă atacurile în zonele în care au lovit deja și au împiedicat sosirea ajutorului medical esențial”, a declarat Mose. Conform documentului, această serie de acțiuni face parte dintr-o politică militară centralizată a Kremlinului, care nu face distincția între țintele civile și cele militare.

Raportul extinde amploarea crimelor deja evidențiate de anchetele ONU anterioare: dacă în luna mai s-a constatat că atacurile au acoperit o suprafață de 100 de kilometri de-a lungul râului Nipru, concluzia se extinde acum la 300 de kilometri în cele trei regiuni principale din sud.

De la invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022, comisia a colectat peste 200 de mărturii personale și a verificat peste 500 de înregistrări ale agresiunilor și strămutărilor forțate.

Ca și context, raportul detaliază și deportarea civililor din zonele controlate de Rusia din Zaporijjia, pe care echipa ONU o descrie drept crimă de război.

De asemenea, documentează arestări arbitrare, violență fizică, tortură, privare de proprietate și marșul forțat al adulților prin zone de luptă pentru a ajunge pe teritoriul aflat sub control ucrainean sau, mai recent, transferul lor în Georgia prin Rusia. Mulți dintre cei deportați au primit interdicții de intrare pe teritoriul rus, care pot depăși patru decenii.

Raportul detaliază de asemenea acuzațiile anterioare privind deportarea copiilor ucraineni pe teritoriul rus, acte identificate deja în rapoartele anterioare drept crime de război și posibile crime împotriva umanității. Autoritățile de la Moscova continuă să nu coopereze cu comisia și nu au răspuns acuzațiilor, în timp ce ofensivele și operațiunile de strămutare din Ucraina continuă.

Raportul sporește presiunea internațională asupra Rusiei și întărește apelul urgent pentru protejarea civililor ucraineni prinși în zonele de conflict și aflați în pericol de expulzare forțată, în ceea ce ONU consideră una dintre cele mai grave crize umanitare și legate de drepturile omului din timpul războiului.

