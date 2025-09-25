Președintele american a arătat marți o schimbare radicală de poziție privind conflictul ucrainean, scrie „Le Monde” (Franța), care arată că, la ONU, Trump a criticat politicile migratorii și energetice ale țărilor din Vechiul Continent.

Donald Trump acordă o atenție specială scărilor rulante. El și-a anunțat prima candidatură la prezidențiale, în 2015, coborând pe una dintre ele, în blocul său turn din New York, sediul organizației sale. Marți, 23 septembrie, ceva mai la est, la sediul Națiunilor Unite, scara rulantă pe care președintele american intenționa să o folosească pentru a ajunge la sala Adunării Generale s-a oprit brusc. Trump a văzut în acest incident un simbol al acestei instituții multilaterale, pe care o consideră disfuncțională și ostilă și pe care a disprețuit-o întotdeauna. Când prompterul s-a defectat apoi la tribună, iritarea oratorului s-a dublat.

Aceste probleme tehnice – care au determinat ulterior Casa Albă să ceară o anchetă pentru sabotaj – nu au alterat însă sensul discursului său. Donald Trump nu mai simulează nimic. Nu mai pretinde nici respectabilitate, nici limbaj diplomatic, fiind în întregime tributar obsesiilor sale, fără vreo considerație pentru valorile liberale pe care Statele Unite au pretins timp de decenii că le apără și le întruchipează. Magnatul s-a lăudat că a distrus nave presupus aflate în mâinile cartelurilor de droguri, în largul Venezuelei. A ținut lecții europenilor pe tema imigrației și a climei, „un monstru cu două cozi” care le-ar amenința existența, sfătuindu-i să privilegieze granițele puternice și energiile fosile. În final, a atacat ONU în termeni fără precedent.

Primul reproș adresat organizației a vizat chiar clădirea instituției. Republicanul și-a amintit că propusese o renovare somptuoasă a sediului organizației, pentru 500 de milioane de dolari (423 de milioane de euro), dar că a fost aleasă o altă opțiune, mult mai costisitoare, „și nici măcar nu au primit podelele din marmură pe care le promisesem”, a deplâns el. ONU are „un potențial extraordinar”, a spus Donald Trump, dar specialitatea sa ar fi redactarea de scrisori fără consecințe: „Sunt cuvinte goale, iar cuvintele goale nu rezolvă războaiele”. S-a lăudat, încă o dată, că ar fi deblocat șapte conflicte ca mediator de la revenirea sa la Casa Albă, „fără să fi primit vreodată măcar un telefon de la ONU pentru a oferi ajutor în finalizarea acordului”.

„Am avut dreptate în toate privințele”

Potrivit lui Donald Trump, nu doar că Națiunile Unite nu ajută la rezolvarea crizelor, dar chiar „creează altele noi”. Cel mai bun exemplu ar fi „problema politică numărul unu a timpului nostru, criza imigrației necontrolate”. Miliardarul a acuzat ONU că furnizează „hrană, adăposturi, mijloace de transport și carduri de credit imigranților ilegali” pentru a-i ajuta să „se infiltreze” prin granița sudică a Statelor Unite.

Pe tema migrației, Donald Trump a adresat un avertisment sever țărilor europene, care merg „în iad”. „Nu este sustenabil. Și pentru că aleg să fie corecți politic, nu fac absolut nimic în această privință.”

Președintele american a dat exemplul Londrei și a unei presupuse intenții a primarului Sadiq Khan de a instaura legea islamică în oraș. „Este timpul să punem capăt experimentului eșuat al granițelor deschise”, a conchis el.

Același tablou sumbru l-a prezentat și în plan economic. Potrivit discursului său, „numeroase țări europene se află în pragul distrugerii” din cauza priorității acordate energiilor regenerabile. Numind schimbările climatice „cea mai mare escrocherie pusă vreodată la cale împotriva lumii”, liderul a prezis decăderea europenilor dacă nu își schimbă direcția. „Primul efect al acestor politici brutale în materie de energie verde nu a fost să ajute mediul, ci să redistribuie activitățile de producție și industriale ale țărilor dezvoltate – care au urmat reglementările absurde impuse – către țările poluante care nu respectă regulile și câștigă o avere”.

Energie regenerabilă? „O glumă prea scumpă.” Eolienele? „Jalnice”

Primul său discurs rostit la Adunarea Generală ONU, în 2017, fusese o ciudată sinteză între o odă adusă cooperării între națiunile suverane și „America First”, sloganul său fondator. La acea vreme, fiecare putea găsi motive de speranță sau de îngrijorare în cuvintele sale. Donald Trump din 2025 este însă cu totul altul. „Am avut dreptate în toate privințele”, a pretins el marți. „Toată lumea spune că ar trebui să primesc Premiul Nobel pentru Pace”. Președintele american s-a debarasat de orice pondere politică în administrația sa – civilă sau militară – care ar mai fi putut reprezenta consensul tradițional al Washingtonului în materie de politică externă. Preferă să răsucească brațul la spate decât să întindă mâna și disprețuiește instituțiile internaționale. Singura sa inițiativă anunțată: conducerea „unui efort internațional pentru aplicarea convenției asupra armelor biologice”, folosind „un sistem de verificare bazat pe inteligență artificială, în care fiecare poate avea încredere”.

„Finanțează războiul împotriva lor înșiși”

Miliardarul nu s-a oprit prea mult asupra recunoașterii statului palestinian de către numeroase țări, inclusiv Franța, cu o zi înainte. Rezerva lui a fost notabilă, având în vedere că, pe alte subiecte, este capabil de critici și amenințări. A notat doar că, în loc să „cedeze cererilor de răscumpărare ale Hamas, cei care vor pacea ar trebui să fie uniți într-un mesaj: eliberați ostaticii”.

La tribună, Donald Trump a evocat și războiul din Ucraina. A acuzat China și India că sunt „principalii finanțatori” ai Rusiei, prin achizițiile lor de petrol. „Dar, în mod de neiertat, nici chiar țările NATO nu au rupt legăturile cu sursele de energie din Rusia”, a subliniat el, spunând că a aflat acest lucru „în urmă cu două săptămâni”. „Imaginați-vă, ei finanțează războiul împotriva lor înșiși”, a ironizat el.

Totuși, până acum, Trump nu a exercitat nicio presiune în acest sens asupra celor doi principali lideri europeni implicați, Viktor Orbán (Ungaria) și Robert Fico (Slovacia), apropiați ai săi. Întrebat despre Orbán în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la New York, Trump a răspuns: „Este un prieten. Nu i-am vorbit. Dar am sentimentul că, dacă aș face-o, ar putea opri [achiziția de petrol rusesc]. Și cred că voi face asta.”

În continuarea tarifelor punitive de 25% aplicate Indiei pentru achizițiile de petrol rusesc, administrația americană spune că este pregătită să adopte un nou pachet de sancțiuni similare împotriva Chinei, cu condiția ca europenii să se alinieze. Dar cine își dorește un război comercial cu Beijingul? Trump ar urma să abordeze această problemă cu președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, așteptat la Casa Albă pe 25 septembrie, a cărui țară este al treilea importator de petrol rusesc.

Mai târziu, marți, Donald Trump a publicat un mesaj șocant pe rețeaua sa Truth Social, referitor la războiul din Ucraina. Mesajul a marcat o schimbare radicală a propriei linii, pe care a urmat-o timp de opt luni, confirmată și în cadrul întâlnirii cu președintele francez Emmanuel Macron. Până acum, liderul american pretinsese că Ucraina, în ciuda curajului de care dă dovadă, nu are „cărțile” pentru a se apăra în fața puterii ruse, iar singura soluție ar fi concesiile teritoriale. Marți, el a numit Rusia „un tigru de hârtie”, apreciind că o adevărată putere militară ar fi câștigat „într-o săptămână”. A mai declarat că ucrainenii ar putea fi „în măsură să își recupereze țara în forma ei originară”, poate chiar mai mult, fără a preciza dacă se referea și la Crimeea, anexată în 2014 de Moscova. „[Președintele rus Vladimir] Putin și Rusia au mari probleme economice și a venit momentul ca Ucraina să acționeze”, a concluzionat, mizând pe faptul că costul războiului va eroda sprijinul popular în Rusia.

Chiar dacă această schimbare radicală este spectaculoasă, ar fi hazardat să anticipăm o nouă abordare americană. Nicio livrare directă de baterii antirachetă nu a fost anunțată pentru Kiev. „Vom continua să furnizăm arme NATO, pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele”, a precizat magnatul. Întrebat câtă încredere are în Vladimir Putin, Donald Trump a răspuns: „Vă voi spune cam într-o lună.”

Nimeni nu mai numără termenele-limită și ultimatumurile uitate la fel de repede de președintele american. Dacă ONU „se hrănește cu vorbe”, după cum spune el, nici Trump nu duce lipsă de ele. Faptele vor conta mai mult. În special deciziile viitoare privind redistribuirea zecilor de mii de soldați americani prezenți pe sol european.

Sursa; Rador Radio România