Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, a acuzat luni autoritățile de scurgerea ilegală a datelor personale ale susținătorilor săi în urma unui atac cibernetic „malware”, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).

„Sistemele noastre sunt atacate constant de luni de zile”, a declarat favoritul la alegerile parlamentare din 2026 pe Facebook, spunând că se „confruntă cu rețele internaționale care au interesul să-l mențină” la putere pe naționalistul Viktor Orban.

Principalul opozant al prim-ministrului actual, conservatorul Peter Magyar, a afirmat duminică faptul că aplicația partidului său, TISZA, a fost încă de la lansare „ținta hackerilor internaționali, susținuți în mod clar de serviciile de informații rusești”.

Scurgerea de informații a fost semnalată în acest weekend de presa apropiată guvernului, care a susținut că o bază de date care conținea 200.000 de nume provenind din aplicația mobilă a TISZA a fost postată online.

Lista, care a rămas accesibilă pentru scurt timp înainte de a fi eliminată, ar fi conținut nume de utilizator, adrese de e-mail și poștale, precum și numere de telefon asociate conturilor.

Potrivit lui Magyar, aceste activități au ca scop intimidarea susținătorilor săi și împiedicarea organizării unor alegeri primare, planificate prin intermediul aplicației, pentru desemnarea candidatului TISZA la alegerile legislative.

Votul va avea totuși loc, a spus el, dar va avea loc pe un alt site web.

Aceste acuzații au fost comentate de guvern pe Facebook, șeful de cabinet al domnului Orban, Gergely Gulyas, declarând luni că „modul” în care opoziția gestionează „datele cetățenilor” este „revelator” pentru felul în care „ar trata țara” dacă ar câștiga.

Peter Magyar conduce în sondaje cu mai puțin de șase luni înainte de alegerile programate pentru aprilie, depășindu-l pe Viktor Orban, care este la putere de 15 ani.

Sursa: Rador Radio România