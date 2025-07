Impulsionat de creșterea cheltuielilor pentru reînarmare, sectorul apărării devine interesant. Operatorul francez de telecomunicații a decis să lanseze o unitate specifică pentru instituții și grupuri de apărare, scrie „Le Monde” (Franța).

Luni, 30 iunie, operatorul de telecomunicații Orange a anunțat lansarea unui departament dedicat serviciilor de apărare și securitate, un proiect menționat de La Lettre pe 12 iunie. Acesta este atașat filialei de servicii pentru afaceri Orange Business. „Datorită infrastructurii mobile și fixe existente, operatorii de telecomunicații au un rol de jucat în asigurarea rezilienței părților interesate din domeniul apărării”, spune Nassima Auvray, responsabilă de gestionarea acestei activități.

Ea subliniază că în Ucraina, pe lângă Starlink - constelația de sateliți a lui Elon Musk - soldații se bazau pe rețelele publice de telecomunicații. În Franța, Rețeaua Radio a Viitorului, noul instrument de telecomunicații pentru forțele de ordine și pompieri, care intră treptat în funcțiune în acest an, utilizează antene 5G de la Bouygues Telecom și Orange.

Conform aceleiași scheme, operatorul estimează că forțele armate sau grupurile de apărare ar putea folosi cei 45.000 de kilometri de fibră optică terestră sau cei 450.000 de kilometri de cabluri submarine pentru a-și asigura comunicațiile.

Profile specializate

Nassima Auvray cunoaște bine acest sector. Înainte de a se alătura Orange în ianuarie 2022, acest inginer șef în domeniul armamentului a lucrat între 2007 și 2017 la Direcția Generală a Armamentului, iar apoi la biroul ministrului Forțelor Armate, Florence Parly, între 2019 și 2022, consilier în inovație și digitalizare. „Interconectarea dintre forțele armate și serviciile digitale este din ce în ce mai importantă. Pe lângă asigurarea continuității comunicațiilor și conexiunilor pe teren, explozia de date impune ca acestea să fie stocate și utilizate într-o locație sigură”, explică ea.

Orange nu pornește de la zero. Acest nou departament reunește activități existente care sunt dispersate în serviciile de telecomunicații ale autorităților sau instituțiilor, securitatea cibernetică, integrarea sistemelor IT și cloud. Aceasta reprezintă deja „o cifră de afaceri de câteva sute de milioane de euro”, spune Nassima Auvray, fără a dori să fie mai specifică. Departamentul de apărare și securitate are aproximativ 250 până la 300 de angajați. Se preconizează recrutarea de profiluri specializate.

Intrat în concurență cu grupuri deja consacrate în acest sector, precum Thales, Capgemini sau Sopra Steria, managera știe că Orange va avea multe de făcut pentru a recupera, dar speră că operatorul va putea să își găsească un loc concentrându-se în special pe parteneriate.

În parteneriat cu compania americană Hewlett Packard Enterprise, operatorul francez a câștigat contractul pentru supercomputerul Agenției Ministeriale pentru Inteligență Artificială de Apărare în octombrie 2024. Instalat la Mont-Valérien în Suresnes (Hauts-de-Seine), acest computer clasificat dedicat inteligenței artificiale, „cel mai puternic din Europa”, potrivit Ministerului Forțelor Armate, va permite, de la sfârșitul anului, „prelucrarea suverană a datelor confidențiale, pentru nevoile forțelor armate și ale companiilor de apărare”.

Caracter suveran

Acest contract emblematic a fost câștigat de grupul francez Atos, singurul producător european de supercomputere, care atrăsese unele critici la vremea respectivă. Însă, având în vedere că statul deține 23% din capitalul său (13,4% Agenția de Participare a Statului, 9,6% pentru Bpifrance), Orange își afirmă caracterul suveran pentru a-și legitima prezența în acest domeniu. Pe lângă Franța, Orange intenționează să își ofere serviciile în toată Europa, în special în țările membre NATO.

Dezvoltarea acestui departament de apărare ar trebui să contribuie la revitalizarea diviziei Orange Business, slăbită în ultimii ani de declinul serviciilor tradiționale de telecomunicații pentru companii (servere telefonice, gestionarea stațiilor de lucru etc.). Un plan de concedieri voluntare, primul din istoria Orange, a fost lansat în 2024, cu scopul de a elimina 643 de posturi. Aceasta este a doua „verticală” vizată de Orange Business. Acesta din urmă este deja prezent în domeniul sănătății de la achiziția editorului de software Enovacom în 2018.

Sursa: Rador Radio România