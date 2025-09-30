Prim-ministrul Viktor Orban a minimalizat luni orice posibile zboruri ale dronelor ungare deasupra spațiului aerian ucrainean, afirmând în același timp că țara vecină sfâșiată de război nu este suverană, deoarece depinde de Occident.

„Problema nu e că două, trei sau patru drone ungare au trecut sau nu granița”, a spus el, adăugând că tinde „să-l creadă pe ministrul său al apărării”, Kristof Szalay-Bobrovniczky, care a negat acuzațiile. „Să presupunem că au zburat câțiva metri în interiorul țării, și ce dacă?”, a adăugat el într-un podcast găzduit de purtătorul de cuvânt al partidului său, spunând că Ucraina ar trebui, în schimb, „să fie îngrijorată de dronele rusești de la granița sa de est”, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

„Ucraina nu este o țară independentă și suverană; noi suntem cei care o menținem pe linia de plutire, așa că nu ar trebui să se comporte ca și cum ar fi”, a adăugat el. Potrivit acestuia, dacă „Occidentul ar decide mâine să nu mai dea niciun forint, Ucraina s-ar prăbuși”. Forintul este moneda aflată în circulație în Ungaria.

Vineri, președintele Volodimir Zelenski a susținut că „drone de recunoaștere probabil ungare” au încălcat spațiul aerian ucrainean. Sâmbătă, Ministerul Apărării ungar a vorbit despre acuzații „complet nefondate”.

Ungaria, una dintre puținele țări din NATO și Uniunea Europeană care și-a consolidat legăturile politice și economice cu Moscova de la invadarea Ucrainei în 2022, are o graniță de aproximativ 140 de kilometri cu partea occidentală a Ucrainei.

Ungaria refuză să ofere asistență militară Kievului, blochează negocierile de aderare cu Uniunea Europeană și obstrucționează adoptarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei.

Tensiunile dintre Kiev și Budapesta, deja mari înainte, au crescut de la începutul războiului, iar Viktor Orban prezentase deja Ucraina ca pe un stat vasal.

Sursa: Rador Radio România