Președintele Partidului Tisza a declarat pentru Financial Times că Vladimir Putin are interesul ca Viktor Orbán să rămână la putere. Péter Magyar consideră că Ungaria trebuie să elimine dependența energetică de Rusia, scrie „Nepszava” (Ungaria).

„Viktor Orbán este cel mai apropiat aliat al lui Vladimir Putin în UE”, a declarat Péter Magyar pentru Financial Times, relatează portalul 24.hu.

Președintele Partidului Tisza a declarat pentru cotidianul britanic că președintele rus „are interesul ca Orbán să rămână la putere”. În sachimb, liderul opoziției s-a definit ca unul al cărui viitor guvern va respecta obligațiile internaționale ale Ungariei. „Suntem în UE și NATO, ei sunt aliații noștri fundamentali care ne determină securitatea și viața de zi cu zi. Actualul guvern nu acționează în conformitate cu acest spirit”, a spus Péter Magyar.

Despre vizita lui Viktor Orbán la Washington și rezultatele obținute acolo, a spus că premierul „a vândut Ungaria”. În opinia sa, acordul nu este un succes al Ungariei, ci „o rută de evadare personală a lui Orbán”, deoarece premierul a fost de acord să cheltuiască miliarde în Statele Unite în schimbul unui an de exceptare de la sancțiuni.

Referitor la Ucraina a spus că, dacă va ajunge la putere, va recunoaște Moscova drept agresor și - în consens cu aliații UE - va pleda pentru un armistițiu imediat. Însă, guvernul său nu va schimba politica Ungariei privind ajutorul militar acordat Ucrainei și nu va rupe imediat toate legăturile cu Rusia.

Potrivit lui Péter Magyar, Ungaria trebuie să elimine dependența energetică față de Rusia în următorul deceniu, dar importurile rusești trebuie să rămână o opțiune.

„Dacă punem capăt dependenței noastre față de cineva, nu înseamnă că nu vom mai cumpăra de la acea persoană", a explicat președintele Partidului Tisza, adăugând că va prioritiza întotdeauna interesele naționale și securitatea aprovizionării, urmate de considerații legate de prețuri, sustenabilitate și geopolitică. La întrebarea ziarului, această poziție a sa în ce diferă, totuși, față de poziția Guvernului Orbán, a răspuns că nu este dispus să „sacrifice securitatea energetică a Ungariei pentru sancțiuni internaționale” sau să accepte prețuri mai mari la energie „în numele unui principiu nobil”.

Pe de altă parte, Péter Magyar a respins acuzațiile propagandei FIDSZ, conform cărora ar fi o marionetă a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, și a spus în același timp că „orice relație ucraineno-ungară trebuie să se bazeze pe modul în care grupurile etnice maghiare pot dăinui acolo”.

Péter Magyar a promis că va sprijini întroducerea monedei euro odată ce economia va îndeplini criteriile necesare, dar nu a dorit să stabilească o dată țintă fără a cunoaște situația bugetului. El consideră că miliarde de euro „ar putea fi eliberate anual prin eliminarea corupției și a risipei guvernamentale” și, în opinia sa, restabilirea încrederii pieței, rezultând în randamente și rate ale dobânzilor mai mici, ar contribui la stimularea creșterii economice.

Sursa: Rador Radio România