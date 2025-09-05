Potrivit sondajului de opinie, 39% la sută dintre respondenți l-ar vedea cu plăcere într-un rol politic important pe președintele Partidului Tisza, iar în cazul premierului acest procent este de 30%, scrie „Népszava” (Ungaria).

Din aprilie, popularitatea primarului general, Gergely Karácsony, a crescut cel mai mult, în timp ce Tamás Sulyok este, probabil, cel mai nepopular șef de stat de la schimbarea regimului.

În fruntea listei de popularitate se află Péter Magyar, care este chiar mai popular și din punct de vedere al preferinței, decât Viktor Orbán, rezultă din datele sondajului de opinie, efectuat la sfârșitul lunii august de Centrul de cercetare 21, al căror rezultate au fost prezentate de portalul 24.hu.

În sondajul reprezentativ a fost prezentat gradul de popularitate și de preferință în cazul al 15 lideri politici. Datele au fost înregistrate în perioada 27-31 august, pe un eșantion de 1.100 de persoane, care este reprezentativ la nivelul întregii populații. Raporturile de forță nu s-au modificat prea mult față de ultimul sondaj, realizat cu aceeași metodă, în luna aprilie: cel mai popular este invariabil Péter Magyar, 39% dintre respondenți l-ar vedea cu plăcere pe președintele Partidului Tisza într-o funcție politică importantă.

Comparativ cu luna aprilie, în luna august Péter Magyar a fost preferat ca premier cu 6% mai mulți (36%) față de procentul de 4% înregistrat în luna aprilie, în comparație cu Viktor Orbán (30%).

Este interesant că, potrivit sondajului, Ákos Hadházy este în continuare mai popular, decât Viktor Orbán Popularitatea deputatuluit independent a crescut cu 2 puncte procentuale de la ultimul sondaj, astfel se află pe locul doi în clasament, cu 34%, în timp ce popularitatea premierului a slăbit cu un punct procentual, în prezent fiind de 30%.

Din aprilie, cel mai mult și-a consolidat poziția primarul general, Gergely Karácsony: popularitatea sa a crescut de la 26% la 30%, ceea ce se datorează, probabil, susținerii sale a paradei Budapest Pride.

Gradul de popularitate al politicienilor Partidului Tisza poate fi considerat în continuare mai degrabă slab. Astfel, 51% dintre cei chestionați au spus că îl cunosc pe Zoltán Tarr, iar despre Krisztina Bódis, 59% au răspuns similar. În afară de Péter Magyar, dintre cei mai populari politicieni ai Partidului Tisza, este doar Romulusz Ruszin-Szendi, fostul șef de stat major se află pe locul șase în clasamentul popularității, ultimul loc fiind ocupat de președintele Convenției Democrate, Klára Dobrev, cu o preferință de 10%, fiind cel mai nepopular politician.

Președintele Ungariei, Tamás Sulyok, a pierdut trei puncte procentuale din popularitatea sa, din luna aprilie: este preferat doar de 13% dintre respondenți, ceea ce îl clasează pe penultimul loc în listă. Un asemenea șef de stat atât de nepopular și atât de puțin cunoscut nu a avut Ungaria, probabil, de la schimbarea regimului.

Sondajul privind preferințele de partid a fost publicat miercuri de Centrul de cercetare 21, despre care a relatat și ziarul „Népszava”. Potrivit sondajului, popularitatea la nivelul întregii populații a Partidului Tisza este de 34%, iar în cazul FIDESZ este de 26%, iar în rândul alegătorilor care știu pentru care partid votează, partidul lui Péter Magyar conduce cu 26%.

Sursa: Rador Radio România