Regiunea Briansk din vestul Rusiei s-a confruntat cu pene parțiale de curent duminică seara, în urma unui atac cu drone pe care autoritățile locale l-au atribuit Ucrainei, notează „La Libre Belgique” (Belgia).

„Din cauza unui atac inamic care a vizat infrastructura energetică a regiunii Briansk, cinci localități și orașul Briansk sunt fără încălzire și electricitate”, a declarat guvernatorul regiunii, Alexander Bogomaz, pe rețeaua de socializare Telegram. În oraș erau duminică seara temperaturi sub zero grade .

Oficialul local a declarat că acesta a fost cel mai mare atac ucrainean din provincie de la începutul războiului, pe 24 februarie 2022.

Situat în apropierea graniței cu Ucraina, Briansk a fost vizat de drone timp de peste 12 ore. Peste 170 dintre aceste drone au fost doborâte, potrivit guvernatorului.

De la invadarea vecinului său, acum patru ani, Rusia a atacat sistematic infrastructura energetică ucraineană, întrerupând alimentarea cu energie electrică a milioane de oameni. Ulterior, Kievul a adoptat și el această strategie.

Vineri, 315 școli și grădinițe din Kiev (30% din unități) au rămas fără încălzire în urma atacurilor rusești asupra rețelei energetice, în timp ce termometrul arăta temperaturi de până la -20°C.



Sursa: Rador Radio România