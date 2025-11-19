Anul trecut, un studiu realizat de Laura Murphy, profesoară de drepturile omului și sclavie contemporană la Universitatea Sheffield Hallam (Regatul Unit), a fost refuzat spre publicare de către instituție, notează „Diario de Noticias” (Portugalia).

Cercetarea se referea la practicile de muncă forțată cu care se presupune că se confruntă musulmanii uiguri și ar fi fost respinsă din cauza unei campanii de intimidare și hărțuire din partea guvernului de la Beijing, conform relatărilor din „The Guardian” și BBC. Cert este că, recent, la câteva luni după acest episod, universitatea britanică i-a cerut scuze profesoarei – dar nu înainte ca aceasta să inițieze o acțiune în justiție împotriva instituției – declarând că „dorește să-și arate în mod clar angajamentul de a sprijini cercetarea sa și de a garanta și promova libertatea de exprimare și libertatea academică în cadrul legii”.

O decizie care vine după ce noile legi privind libertatea de exprimare au intrat în vigoare în Anglia în luna august, avocatul pentru libertatea de exprimare din cadrul Biroului pentru Studenți, Arif Ahmed, avertizând că autoritatea de reglementare va lua măsuri dacă universitățile ar ceda presiunilor din partea guvernelor străine cu privire la domenii de cercetare care ar putea genera controverse - în esență, pentru a încerca să stopeze ceea ce (se presupune) că s-a întâmplat în unele instituții americane.

Într-un moment în care guvernele din întreaga lume flutură steagul Agendei 2030 pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă a ONU – care include, de exemplu, îndeplinirea de bază a celor mai fundamentale drepturi ale omului – este absolut fascinant (vă rog, dragă cititorule, să detectați ironia!) că libertățile sunt din ce în ce mai amenințate. Și dacă universitățile, care ar trebui să fie garanții gândirii libere și ai cercetării nelimitate, sunt atât de ușor manipulate de guverne aflate la mii de kilometri distanță, poate că trebuie să ne oprim cu toții și să ne gândim ce fel de lume construim. În care banii, politica și relațiile diplomatice valorează mai mult decât cetățenii pe care, repet, acești guvernanți au jurat să-i protejeze.

Faptul că în 2025 vom avea nevoie de acțiuni judecătorești pentru ca o universitate să-și recunoască vinovăția pentru vetoul deliberat asupra publicării unei cercetări legitime este un semnal mai mult decât suficient pentru ca toate alarmele să sune, tare și clar, cu lumini strălucitoare. Pentru că ceea ce ne așteaptă nu poate fi decât foarte întunecat.

Sursa: Rador Radio România