Originar din Chicago, Robert Francis Prevost pare foarte departe de Trump și de naționalismul său ostil față de imigranți. Acest lucru i-a adus deja ostilitatea unei părți a catolicilor americani, care au devenit unul dintre pilonii trumpismului.

"Leon este primul papă american. Viziunea sa asupra lumii pare să fie în contradicție cu abordarea 'America pe primul loc'", subliniază Politico, referindu-se la celebrul slogan "America first" adoptat ca stindard de Donald Trump, potrivit Courrier International.

Un președinte pentru care papa "ar putea deveni un rival pe scena mondială [...] cu mai multă credibilitate decât predecesorul său, ca originar din țară, pentru a-i influența pe catolicii republicani". Un electorat cheie al lui Donald Trump, acești catolici americani de dreapta au alunecat în ultimii ani spre tradiționalismul religios, respingând eforturile de deschidere ale regretatului Papă Francisc, amintește revista americană. Unii dintre ei visau să fie ales un nou papă mai conservator.

"Continuitatea Papei Leon al XIV-lea față de Francisc înseamnă că antagonismul va continua pe motive de politici sociale, imigrație, expulzări și incluziune, Biserica Catolică ținându-se în rest departe de politica internă", confirmă "La Stampa". Ziarul italian evidențiază "distanța dintre ecumenismul catolic [...] și suprematismul național" întruchipat de Trump.

"Marxist pur și dur"

Încă de la început, personalități catolice din tabăra "Maga" ("Make America Great Again") și-au exprimat rezervele față de Papa din Chicago. Steve Bannon, fostul strateg al lui Donald Trump, l-a numit "papa anti-Trump" și a spus că este "cea mai proastă alegere pentru catolicii Maga". Laura Loomer, activista de extremă dreapta apropiată a lui Trump, l-a numit pe noul pontif "anti-Trump, anti-Maga, susținător al frontierelor deschise și un marxist înrăit", citează "The New York Times".

Deși orientarea politică a noului papă rămâne neclară, ziarul notează că un cont pe numele lui Robert Francis Prevost "a repostat în trecut mesaje critice la adresa pozițiilor președintelui cu privire la probleme precum imigrația, controlul armelor și schimbările climatice". În februarie, contul (căruia ziarul nu i-a verificat autenticitatea) a distribuit un link către un articol care îl acuza pe vicepreședintele catolic J.D. Vance de "interpretare greșită a doctrinei creștine pentru a apăra expulzările în masă ale lui Trump", a relatat "New York Times".

Totuși, alte poziții anterioare ale Papei ar putea plăcea mai mult taberei lui Trump, "cum ar fi opoziția sa vehementă față de avort și ostilitatea sa față de planul guvernului peruan de a introduce educația de gen în școli", notează cotidianul newyorkez. Sau îngrijorarea pe care a exprimat-o în 2012 cu privire la "modul de viață homosexual".

Deocamdată, atât Donald Trump, cât și J.D. Vance l-au felicitat pe Leon al XIV-lea. Președintele a salutat acest eveniment ca fiind o "mare onoare" pentru Statele Unite, adăugând că este "puțin surprins, dar foarte fericit" și că așteaptă cu nerăbdare să-l întâlnească pe papă în viitor.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA