„Trăim într-o epocă care recompensează autosuficiența, eficiența și performanța. Cu toate acestea, Evanghelia ne arată că măsura umanității noastre nu este ceea ce putem realiza, ci capacitatea noastră de a ne lăsa iubiți”.

Acesta este unul dintre pasajele centrale ale reflecției pe care Papa Leon al XIV-lea a susținut-o în timpul audienței generale de miercuri, scrie „Avvenire” (Italia). Continuând ciclul jubiliar legat de viața lui Isus, „speranța noastră”, Papa s-a concentrat asupra ultimelor momente ale vieții și asupra ultimelor cuvinte rostite de Isus pe cruce.

„Evanghelia după Ioan ne oferă două cuvinte care conțin un mister imens: «Mi-e sete» (19, 28) și imediat după: «Săvârșitu-sa» (19,30). Sunt cuvinte finale, dar pline de o întreagă viață, care dezvăluie sensul întregii existențe a Fiului lui Dumnezeu. Pe cruce, Isus nu apare ca un erou victorios, ci ca un cerșetor de iubire. Nu proclamă, nu condamnă, nu se apără. Cere cu umilință ceea ce nu-și poate da singur”, a subliniat Pontiful. Din acest motiv, Papa Leon al XIV-lea i-a invitat pe credincioșii prezenți la audiență să reflecteze că în fața «unui Dumnezeu căruia nu-i este rușine să cerșească o înghițitură, pentru că în acel gest ne spune că iubirea, pentru a fi adevărată, trebuie să învețe și să ceară și nu doar să dea», trebuie să înțelegem cu toții că «niciunul dintre noi nu poate fi autosuficient. Nimeni nu se poate mântui singur. Viața se «împlinește» nu atunci când suntem puternici, ci atunci când învățăm să primim”. Pe scurt, „pe cruce, Isus ne învață că împlinirea umană nu se realizează prin putere, ci prin deschiderea plină de încredere față de ceilalți, chiar și atunci când aceștia sunt ostili și dușmani. Mântuirea nu constă în autonomie, ci în recunoașterea cu umilință a propriilor nevoi și în a ști să le exprimi liber.”

De aici și avertismentul de a nu ceda ispitelor autosuficienței în lumea de astăzi, ci de a înțelege că „Isus ne mântuiește arătându-ne că a cere nu este nedemn, ci eliberator. Este calea de ieșire din ascunderea păcatului, de a reintra în spațiul comuniunii”.

Această capacitate de a cere nu trebuie să lipsească, nici măcar în cele mai dificile și tragice momente, așa cum a subliniat Suveranul Pontif când s-a adresat victimelor recentelor alunecări de teren din Munții Marra din Sudan: „Îi cerem Celui Atotputernic să acorde pace veșnică tuturor celor care au murit, precum și alinare și putere celor dragi. Chiar și în mijlocul unor astfel de tragedii, nu putem pierde niciodată speranța în iubirea lui Dumnezeu pentru noi.” În același timp, pontiful face încă o dată apel la un dialog serios pentru a pune capăt conflictului care afectează în mod sângeros Sudanul, cerând celor responsabili și comunității internaționale „să asigure coridoare umanitare și să implementeze un răspuns coordonat pentru a opri această catastrofă umanitară. Este timpul să inițiem un dialog serios, sincer și incluziv între părți pentru a pune capăt conflictului și a reda poporului sudanez speranța, demnitatea și pacea”.

Sursa: Rador Radio România