În ultimii patru ani, principalii lideri europeni s-au străduit să apere suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei de invazia rusească, combinând declarații de condamnare puternice. Dar weekendul trecut, scenariul s-a inversat dramatic.

Liderii europeni s-au trezit făcând exact același lucru – declarații comune, apeluri telefonice și întâlniri de criză - pentru a apăra suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei împotriva unei țări care, pe hârtie, ar trebui să fie aliatul lor istoric și principalul garant al securității: Statele Unite, notează „Euronews” (Italia).

„Împreună, rămânem fermi în angajamentul nostru de a susține suveranitatea Groenlandei și a Regatului Danemarcei”, a declarat Ursula von der Leyen duminică, după ce a vorbit cu liderii Franței, Germaniei, Regatului Unit și Italiei.

„Vom proteja întotdeauna interesele noastre economice și de securitate strategice. Vom înfrunta aceste provocări la adresa solidarității noastre europene cu fermitate și determinare”. Cuvintele președintelui Comisiei Europene ar fi putut fi copiate și lipite dintr-unul dintre numeroasele sale discursuri, în care s-a angajat „să susțină neclintit” rezistența Kievului.

Evenimentele din ultimele zile au scos în evidență dilema imposibilă cu care se confruntă Europa, o familie politică legată de un angajament comun față de dreptul internațional, în a doua eră Trump.

Amenințarea lui Donald Trump de a impune un tarif de 10% asupra a opt țări europene – Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia și Regatul Unit – pentru a forța achiziționarea Groenlandei este extraordinară prin amploarea și intenția sa: liderul unei țări NATO este pregătit să lanseze un război comercial total împotriva mai multor aliați pentru a acapara teritoriul recunoscut internațional al unei alte țări.

Indiferent dacă Trump își pune în aplicare sau nu amenințarea, aceasta este suficient de alarmantă pentru a submina principiul apărării colective, care a stat la baza alianței transatlantice de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și care a rezistat nenumăratelor schimbări politice.

Pentru europeni, șocul sistemic nu putea veni într-un moment mai nepotrivit.

Escaladarea lui Trump coincide cu o mișcare coordonată peste Atlantic pentru a concepe garanții de securitate pentru o Ucraină postbelică. Această activitate, începută în februarie anul trecut, după ce Trump i-a marginalizat pe europeni pentru a începe discuțiile de pace cu Putin, a prins avânt în urma unui plan controversat în 28 de puncte, care a determinat o mișcare concentrată din partea aliaților occidentali de a modifica termenii acestuia.

La începutul acestei luni, trimișii speciali ai SUA Steve Witkoff și Jared Kushner au participat pentru prima dată la o reuniune a „Coaliției celor dispuși”, prezidată de Franța și Regatul Unit. Reuniunea de la Paris a produs un comunicat care prezintă cinci garanții de securitate pentru a proteja Ucraina după război și a preveni repetarea unei invazii la scară largă.

Garanțiile ar include un mecanism de înaltă tehnologie pentru monitorizarea armistițiului condus de SUA, o forță multinațională pe teritoriul ucrainean condusă de Franța și Regatul Unit și o obligație legală de a ajuta Kievul în cazul unui nou atac rusesc.

„Mandatul președintelui Trump este de a căuta pacea în Ucraina și suntem hotărâți să facem tot ce putem”, a spus Witkoff.

Dar acum, pe măsură ce Trump își intensifică amenințările cu privire la Groenlanda, a apărut o întrebare incomodă: Pot europenii să aibă cu adevărat încredere în Statele Unite să vină în ajutorul Ucrainei, chiar dacă aceasta încalcă suveranitatea Danemarcei?

Dilema nu a trecut neobservată de liderii europeni, care văd viitorul Ucrainei ca fiind intrinsec legat de arhitectura de securitate a continentului și se tem că o victorie a Rusiei i-ar putea oferi lui Putin carte albă pentru a ataca un alt vecin.

În reacția sa inițială la anunțul tarifar al lui Trump, președintele francez Emmanuel Macron a făcut o legătură directă între apărarea Ucrainei și cea a Groenlandei.

„Nicio intimidare sau amenințare nu ne va afecta”, a spus Macron. „Nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nici în altă parte a lumii, atunci când ne confruntăm cu astfel de situații”.

Dacă Trump ar face un efort direct de a cuceri Groenlanda, europenii ar putea considera intolerabil să se așeze la masă cu omologii lor americani pentru a discuta modalități comune de a garanta suveranitatea Ucrainei. Și chiar dacă ar putea comunica cordial, lipsa flagrantă de credibilitate și încredere ar putea face ca exercițiul să fie inutil.

Sprijinind avertismentul lui Macron, prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a prezis că o invazie americană reușită a Groenlandei l-ar face pe Putin „cel mai fericit om din lume”. „Pentru că ar legitima încercarea sa de a invada Ucraina”, a declarat Sánchez într-un interviu acordat ziarului „La Vanguardia”. „O demonstrație de forță americană în Groenlanda ar fi o lovitură de ultimă oră pentru NATO. Putin ar fi de două ori mai fericit”.

