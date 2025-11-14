În urma negocierilor, PE a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru agricultură și dezvoltare rurală.

"În urma negocierilor pe care le-am condus, în numele Parlamentului European, cu Comisia Europeană privind Bugetul multianual al Uniunii Europene 2028–2034, am obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru agricultură și dezvoltare rurală", a scris vineri pe Facebook eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan (PPE):



"Propunerea inițială a Comisiei Europene pentru noul buget prevedea finanțare garantată doar pentru plățile directe — adică subvențiile pe hectar.

Nu mai erau însă garantate în buget fondurile pentru investiții în mediul rural. Adică acele fonduri din care fermierii români și-au modernizat fermele, achiziționând utilaje de ultimă generație, sisteme de irigații, soiuri și semințe mai performante.

Tot din aceste fonduri au fost modernizate drumuri și infrastructura din satele românești. Sunt banii europeni care au schimbat complet producția agricolă din România și au adus-o în secolul XXI.

Ca negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul Buget multianual, am insistat ca aceste fonduri să fie garantate și în următorul exercițiu financiar. Agricultura românească încă are nevoie de investiții europene solide pentru a concura pe piața europeană, nu doar de subvenții la hectar.

După patru luni de negocieri intense, Comisia Europeană a răspuns pozitiv și a modificat propunerea de buget. În noua variantă se prevede o alocare minimă de 10% pentru zonele rurale din fondurile nealocate cuprinse în finanțarea Planurilor Naționale.

În termeni absoluți, acest lucru înseamnă minimum 50 de miliarde de euro garantate în propunerea actuală de buget — bani care nu apăreau în prima variantă.

Am crescut, așadar, de la ZERO euro la 50 de miliarde de euro finanțarea pentru zonele rurale.

Cu această reușită, continuăm negocierile pentru a obține ceea ce ne-am propus: un buget multianual care protejează prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea, și finanțează corespunzător noile priorități, precum competitivitatea și apărarea".