Parlamentul European în sesiune plenară a respins două moțiuni de neîncredere la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Textul prezentat de Stânga a fost respins cu 383 de voturi, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).

Cel propus de Patrioți a fost respins cu 378 de voturi (179 pentru și 37 de abțineri).

În iulie, moțiunea de neîncredere a fost respinsă cu 360 de voturi. „Apreciez profund sprijinul puternic pe care l-am primit astăzi. Comisia va continua să lucreze la provocările Europei. Și vom obține împreună rezultate pentru toți cetățenii europeni. Uniți pentru cetățenii noștri, valorile noastre și viitorul nostru”, a comentat von der Leyen pe X.

Partidele de guvernământ și cele de opoziție din Italia au fost divizate. Mișcarea Cinci Stele (M5S) și Liga Nordului (Lega), care au declarat că vor vota în favoarea moțiunii de neîncredere; fac parte din cele două grupuri care au prezentat moțiunile. ECR, care include Frații Italiei (FdI), a lăsat votul deschis. Partidul Popular împreună cu Forza Italia și Socialiștii (PD) s-au declarat împotriva moțiunilor.

Spre deosebire de luna iulie, când tensiunea era mare din cauza moțiunii prezentate împotriva lui von der Leyen de europarlamentarul român Gheorghe Piperea din ECR (a fost și prima dată), la votul de joi a existat mai puțină incertitudine, deoarece socialiștii, precum și liberalii și verzii, declaraseră de la început că nu vor susține cele două texte, chiar dacă sprijinul lor pentru Comisie nu este chiar un cec în alb. Au conștientizat însă că abuzul moțiunii de neîncredere s-ar putea întoarce împotriva Parlamentului European, într-un moment în care UE nu își poate permite o criză instituțională și în plus, nu are un executiv. În iulie însă, nemulțumirea în rândul socialiștilor, liberalilor și ecologiștilor a atins apogeul. Discursul privind starea națiunii din septembrie a servit la liniștirea grupurilor politice ale „majorității Ursula”, care așteaptă acum să vadă promisiunile puse în practică.

Grupul lui Jordan Bardella, din care face parte și Liga Nordului, a criticat-o pe președintă pentru „politicile ecologice greșite”, încălcarea obligației de transparență în procesele sale decizionale, lipsa „soluțiilor adecvate pentru a opri imigrația ilegală”, practicile de cenzură, semnarea acordului Mercosur și acordul comercial UE-SUA. Grupul lui Manon Aubry, din care fac parte și Mișcarea Cinci Stele și Stânga Italiană, a criticat în schimb acordul comercial UE-SUA, „inacțiunea” Comisiei în fața catastrofei umanitare din Gaza, semnarea acordului Mercosur și abandonarea elementelor cheie ale Pactului Verde.

