Parlamentul European a aprobat bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, stabilind angajamente totale de 192,8 miliarde de euro și plăți de 190,1 miliarde.

Decizia, semnată de președinta Roberta Metsola după acordul politic atins cu Consiliul pe 15 noiembrie, marchează unul dintre cele mai ambițioase bugete ale Uniunii din ultimii ani, într-un context marcat de tensiuni geopolitice, presiuni economice și nevoia de modernizare rapidă.

Negocierile din ultimele săptămâni au avut ca rezultat o creștere de peste 370 de milioane de euro față de propunerea inițială a Comisiei Europene, fonduri direcționate către domenii considerate esențiale: inovare științifică, infrastructuri transfrontaliere, acțiune climatică, securitate și sprijin umanitar. Deputații europeni au insistat pe suplimentarea finanțării programelor care contribuie direct la reziliența strategică a Uniunii. Horizon Europe primește bani în plus pentru a susține cercetarea de vârf, în timp ce rețelele europene de transport și energie sunt consolidate prin investiții suplimentare. Protecția civilă și capacitatea de reacție la dezastre sunt, de asemenea, întărite prin resurse suplimentare pentru mecanismul rescEU.

În contextul crizelor tot mai complexe, Parlamentul a înclinat balanța și spre domeniile sociale și educaționale, majorând liniile bugetare pentru EU4Health, Erasmus+ și programul de mediu LIFE. Sprijinul pentru agricultura europeană rămâne o prioritate, cu fonduri suplimentare alocate tinerilor fermieri. Politicile de vecinătate pentru Est și Sud primesc, la rândul lor, finanțări sporite, într-o perioadă în care stabilitatea frontierelor externe devine tot mai problematică.

Adoptarea bugetului (cu 419 voturi pentru, 185 împotrivă și 53 de abțineri) vine în umbra unei alte provocări: creșterea substanțială a costurilor de rambursare ale pachetului de redresare NextGenerationEU. Sumele necesare sunt cu 4,2 miliarde de euro mai mari decât estimările inițiale, dar Parlamentul a decis ca aceste costuri neprevăzute să nu afecteze programele emblematice ale Uniunii, folosind mecanisme de redirecționare internă a fondurilor.

Președintele Comisiei de Buget, Johan Van Overtveldt, a avertizat că, în ciuda efortului financiar masiv, bugetul nu poate singur să rezolve toate provocările, fiind nevoie de flexibilitate și adaptare permanentă.

Bugetul UE pentru 2026 intră astfel în vigoare încercând să echilibreze obiective precum menținerea competitivității uniunii, dar și să protejeze cetățenii în fața riscurilor și să împingă înainte tranziția verde, digitală și strategică.

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, ținând în mână actul oficial al bugetului UE pentru 2026, flancată de reprezentanți ai Comisiei de buget, în plenul de la Strasbourg, la ceremonia de semnare a documentului