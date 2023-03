În 2021, 73% dintre consumatori au cumpărat produse online (comparativ cu 50% în 2014), iar, în 2020, 21% au comandat un produs din afara Uniunii Europene (8% în 2014). Potrivit raportului anual din 2020 al portalului „Safety Gate”, 26% din notificările referitoare la produse periculoase s-au referit la produse vândute online. Cel puțin 62 % dintre produsele periculoase respective provin din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

Comisia Europeană estimează că noile norme vor ajuta consumatorii Uniunii să facă o economie de aproximativ 1 miliard de euro în primul an și de circa 5,5 miliarde de euro în următorul deceniu. Noile măsuri vor reduce cantitatea de produse periculoase de pe piață. Astfel, ele vor reduce numărul consumatorilor europeni afectați de accidente conexe care pot fi prevenite (estimate azi la 11,5 miliarde de euro pe an) și vor reduce costul îngrijirilor de sănătate (estimate la 6,7 miliarde de euro pe an).