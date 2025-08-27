Propunerea Comisiei Europene de reducere a tarifelor la exporturile americane este necesară pentru ca Washingtonul să își reducă taxele la mașinile produse în UE.

Parlamentul European ar putea respinge cererea Bruxelles-ului de a reduce taxele la exporturile americane, a avertizat Bernd Lange, președintele Comisiei pentru Comerț Internațional a PE. Această acțiune ar putea pune în pericol eforturile Uniunii Europene de a relaxa tarifele auto impuse de Donald Trump.

Bernd Lange a declarat pentru EURACTIV că nu este sigur dacă eurodeputații vor susține o viitoare propunere a Comisiei Europene de revizuire a tarifelor la produsele industriale și alimentare din SUA.

Proiectul de moțiune, pe care Comisia s-a angajat să îl prezinte până la sfârșitul lunii august, este necesar pentru a îndeplini promisiunea Washingtonului de a reduce tarifele auto de la 27,5% la 15%, nivel aplicat majorității celorlalte produse din UE în temeiul acordului-cadru UE-SUA recent încheiat.

„Nu, nu sunt sigur că Parlamentul va adopta propunerea”, a avertizat Bernd Lange. „De exemplu, nu prea înțeleg de ce este justificat ca produsele fabricate din oțel și aluminiu care merg din UE în SUA să fie supuse unor tarife de 50%, dar deloc atunci când vin din SUA în UE.”

Europarlamentarul veteran a sugerat, de asemenea, că aprobarea Parlamentului va depinde în cele din urmă de detaliile specifice ale propunerii. „Este vorba despre o legislație temporară? Există o clauză de revizuire? Și există o legătură cu evoluțiile imprevizibile din SUA?”.

Conform unei declarații comune UE-SUA privind acordul, publicată săptămâna trecută, exportatorii UE ar trebui să beneficieze de o taxă auto redusă „din prima zi a lunii în care” este introdusă propunerea.

Comisia a susținut că legislația propusă nu va trebui să fie aprobată de statele membre UE sau de Parlamentul European înainte ca Washingtonul să își reducă taxa auto.

„Doar stadiul propunerii în sine va stimula Statele Unite să avanseze - așadar, contribuția noastră, nu rezultatul nostru, contează aici”, a declarat un înalt oficial al Comisiei.

Comisia va urma „procedura legislativă ordinară”, a declarat săptămâna trecută comisarul pentru comerț, Maroș Șefcovici, adăugând că aceasta va implica „implicarea deplină a Parlamentului și, bineînțeles, a Consiliului, pentru a obține rezultatele pe care ne-am angajat să le obținem și care sunt reflectate în declarația comună”.

Maroș Șefcovici a menționat, de asemenea, că propunerea ar ajuta la stoparea „sângerării” din industria auto europeană dependentă de exporturi, care se confruntă cu o concurență acerbă din partea vehiculelor electrice chineze și a tarifelor impuse de Donald Trump.



Statele Unite sunt a doua cea mai mare piață de export auto a UE după Regatul Unit, cu 758.000 de vehicule în valoare de 38,9 miliarde de euro transportate peste Atlantic anul trecut, potrivit Asociației Producătorilor Europeni de Automobile, un grup industrial cu sediul la Bruxelles.

Șantaj digital

Comentariile lui Bernd Lange au venit la doar câteva ore după ce Donald Trump a amenințat că va impune „tarife suplimentare substanțiale” partenerilor comerciali din SUA care „atacă” companiile de tehnologie americane prin impunerea de taxe digitale sau reglementări asupra serviciilor.



Donald Trump și alți înalți oficiali ai administrației SUA, inclusiv vicepreședintele J.D. Vance, au condamnat în repetate rânduri legile digitale ale UE, susținând că acestea constituie o formă de „cenzură digitală” și discriminează în mod nedrept giganții tehnologici americani, inclusiv Google, Apple și Meta.

Marți, Comisia și-a apărat cu tărie reglementările digitale, argumentând „dreptul suveran” al Uniunii Europene de a reglementa companiile de tehnologie care operează în Europa.



„Reglementările digitale ale UE nu fac parte din acordul nostru comercial cu Statele Unite și vom continua să implementăm acordul nostru-cadru”, a insistat Paula Pinho, principala purtătoare de cuvânt a CE.

Amenințarea lui Donald Trump a provocat și furia europarlamentarilor, Marie-Pierre Vedrenne, un europarlamentar francez de centru, care face parte și din Comisia pentru Comerț a Parlamentului, mergând până la a-l acuza pe președintele SUA de „șantaj”.



Diplomații și europarlamentarii - inclusiv Bernd Lange - încă nu știu când va fi publicată propunerea Comisiei, deși unii au sugerat că ar putea fi anunțată chiar de miercuri. „Comisia lucrează intens”, a asigurat Bernd Lange.



Marie-Pierre Vedrenne a declarat, de asemenea, pentru EURACTIV că CE trebuie să supună viitoarea legislație votului în Parlamentul European dacă dorește „sprijin democratic” pentru acord.



Eddy Wax a contribuit la acest articol.



