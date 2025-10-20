Cel mai înalt organ decizional al Parlamentului European (PE), Conferința președinților de delegație, a decis să înscrie pe ordinea de zi cazul rețelei de spionaj ungare, dezvăluite prin cooperarea internațională a jurnaliștilor de investigație.

Potrivit „Népszava” (Ungaria), dezbaterea va avea loc miercuri după-amiază, la Strasbourg. Acest lucru nu este neașteptat, deoarece europarlamentarul social-democrat Elio Di Rupo, fost prim-ministru belgian, a propus înființarea unei comisii ad-hoc în cadrul PE după publicarea articolelor. El a justificat înființarea acestei comisii, spunând că spionajul împotriva instituțiilor UE amenință grav integritatea Uniunii Europene.

Direkt36 (Centrul pentru jurnaliștilor de investigație, din Budapesta) a relatat că Guvernul Orbán a avut o rețea secretă de spionaj la Bruxelles, iar comisarul european Olivér Várhelyi, în calitatea de fost ambasador al UE, putea să știe totul despre agenții ungari de informații care se infiltrau în organizațiile UE, una dintre țintele cărora era OLAF, care investighează cazurile de corupție. Principalele ținte ale infiltrării în instituțiile UE și ale înființării rețelei de informații au fost cetățenii ungari care lucrau în instituțiile de la Bruxelles. Din cauza scandalului de spionaj, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a interogat personal pe Olivér Várhelyi, duminică.

EUrologus subliniază că dezbaterea din PE din această săptămână ar putea duce la înființarea unei comisii ad-hoc și apoi a unei comisii de anchetă, așa cum a solicitat eurodeputatul Elio Di Rupo. Această comisie ar putea chiar să audieze persoanele implicate, inclusiv pe Olivér Várhelyi. Comisarul ungar a declarat că nu a avut cunoștință de nicio acțiune din cele relatate de jurnaliștii de investigație.

Sursa: Rador Radio România