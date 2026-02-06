Parlamentul European își reia lucrările pentru aprobarea acordului după ce Trump a renunțat la amenințarea cu taxe vamale, în timp ce Comisia finalizează lucrările pentru încheierea unui acord comercial cu Australia, notează „Cadena SER” (Spania).

Parlamentul European a reluat procesul parlamentar de ratificare a acordului comercial semnat între Uniunea Europeană și Statele Unite în iulie anul trecut, după ce a suspendat lucrările în semn de protest față de amenințările lui Trump de a confisca Groenlanda și de a impune taxe vamale țărilor care au desfășurat trupe pe insula daneză.

Comisia pentru comerț a Parlamentului European a decis să continue lucrul la rapoartele referitoare la acord, pasul necesar înainte ca acesta să poată fi supus la vot în Parlamentul European. Deși parlamentarii au convenit să includă amenințările la adresa Groenlandei sau a integrității teritoriale a blocului comunitar în clauza de suspendare a acordului, se așteaptă ca raportul să fie gata până pe 24 februarie. După aprobarea sa, acordul va trebui ratificat de plenul Parlamentului.

Între timp, Bruxelles-ul avansează cu strategia de a crea noi relații comerciale și de a consolida legăturile cu alți parteneri pentru a reduce dependența de Statele Unite și China. Așadar, după Mercosur și India, Bruxelles-ul se uită acum spre Australia. Comisia Europeană a confirmat că ministrul Comerțului din această țară se va întâlni săptămâna viitoare la Bruxelles cu comisarul pentru Comerț, Maroš Šefčovič, pentru a finaliza negocierile privind un acord care sunt în desfășurare din 2018. Și, deși Comisia nu a confirmat acest lucru, instituții media precum Euronews și Euractiv relatează că președinta Ursula von der Leyen ar putea călători în Australia pe 15 februarie pentru a semna acordul comercial.

Sursa: Rador Radio România