Eurodeputații au respins joi o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene.

Moțiunea, depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa”, a fost respinsă cu 165 de voturi pentru, 390 împotrivă și 10 abțineri.

Votul a fost precedat de o dezbatere în plen cu comisarul Maroš Šefčovič, care a avut loc luni, 19 ianuarie.

Patrioți pentru Europa a înaintat moțiunea de cenzură împotriva Comisiei, contestând acordul comercial UE-Mercosur, care a fost aprobat de statele membre pe 9 ianuarie și semnat pe 17 ianuarie în Paraguay.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului, o moțiune de cenzură împotriva Comisiei poate fi înaintată Președintelui de către o zecime dintre membrii care compun Parlamentul (în prezent, 72 de eurodeputați).

Votul trebuie să aibă loc prin apel nominal, iar moțiunea poate fi adoptată cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea membrilor care compun PE.

Patru eșecuri din patru

"Extremiștii din Parlamentul European au încercat din nou - pentru a patra oară - să demită Comisia Europeană printr-o moțiune de cenzură. Și, din nou, au eșuat. În spatele acestor moțiuni nu sunt soluții, ci doar zgomot politic. Nu vin cu propuneri, nu caută soluții reale. Vor doar să atace Uniunea Europeană și să submineze democrația, în aplauzele autocrațiilor.

Știu că nu au majoritate, dar se folosesc de acest instrument doar pentru a ataca unitatea Europei. De aceea, trebuie să ignorăm tot ce propun extremiștii fiindcă nu acționează niciodată în beneficiul oamenilor din Europa", a reacționat eurodeputatul PNL-PPE Siegfried Mureșan.



