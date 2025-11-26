Parlamentul European a adoptat marți, în sesiunea plenară, la Strasbourg, un raport potrivit căruia situația statului de drept din Ungaria s-a deteriorat și încălcarea continuă a statului de drept amenință valorile europene și ordinea juridică a UE.

Conform comunicatului Parlamentului UE citat de MTI (Ungaria), în cel de-al doilea Raport intermediar „privind subminarea neîncetată a statului de drept și încălcarea continuă a valorilor UE în Ungaria”, adoptat cu 415 voturi pentru, 193 împotrivă și 28 abțineri, Parlamentul European (PE) a condamnat faptul că instanța supremă a Ungariei, procedează, contrar practicilor consacrate, la revizuirea hotărârilor instanțelor UE înainte de a le aplica.

Europarlamentarii care susțin adoptarea textului au condamnat amenințările la adresa independenței sistemului judiciar, precum și „refuzul sistematic” al Ungariei de a pune în aplicare hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). De asemenea, au subliniat legătura dintre corupție și integritatea electorală, inclusiv „rețelele de clientelism”, și obstacolele persistente cu care se confruntă organismul anticorupție ungar despre care cred că ar putea pune în pericol întreaga sumă a fondurilor UE cuvenite Ungariei. Au criticat, totodată, decizia Comisiei Europene de a debloca o parte din fondurile de coeziune și au subliniat necesitatea de a se asigura că beneficiarii finali ai fondurilor UE, inclusiv societatea civilă, nu rămân fără sprijin financiar.

PE a criticat și faptul că Guvernul ungar a „slăbit sistematic” Consiliului Judiciar Național, precum și nerespectarea regulilor de protecție a drepturilor cetățenilor săi, amenințarea libertății academice, implicarea în practici comerciale motivate politic, distribuirea de reclame de stat către instituțiile media pro-guvernamentale și impunerea unei interdicții constituționale de facto asupra marșurilor Pride.

Europarlamentarii care susțin raportul și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că Ungaria utilizează din ce în ce mai mult conținuturi politice generate de inteligența artificială, fără a indica acest lucru, în perioada premergătoare alegerilor din 2026. Conform raportului, se pare că sunt postate în mod voit videoclipuri cu conținut fals pe canalele de socializare, strâns legate de partidul politic și de campania premierului. Europarlamentarii au subliniat că utilizarea deliberată a conținutului generat de inteligența artificială pentru a induce în eroare alegătorii, a discredita oponenții politici și a denatura integritatea proceselor electorale ar putea fi contrară standardelor electorale naționale și amenință grav corectitudinea alegerilor democratice și credibilitatea instituțiilor democratice în ansamblu.

PE a constatat, de asemenea, că Ungaria a devenit un „sistem hibrid de autocrație electivă” și, prin urmare, solicită acțiuni directe în temeiul capitolului relevant al Articolului 7 din Tratatul UE. Raportul condamnă „utilizarea repetată de către Ungaria a dreptului de veto ca instrument de exercitare a influenței”, utilizarea într-un mod practic a instrumentelor bugetare ale UE și existența „lacunelor care îi permit să eludeze restricțiile prevăzute în regulamentul privind condiționalitatea statului de drept”.

Europarlamentarii care susțin adoptarea raportului au concluzionat: se așteaptă ca Comisia Europeană (CE) să finalizeze cât mai curând posibil ancheta demarată în cazul presupusului spionaj ungar în cadrul instituțiilor UE. În acest sens, CE analizează rolul comisarului UE ungar, Olivér Várhelyi, care era liderul Reprezentanței Permanente a Ungariei la momentul presupuselor fapte. Europarlamentarii au subliniat că rezultatele anchetei ar trebui să aibă consecințe tangibile pentru cei implicați.

