Cu amenințarea cu tarife suplimentare în legătură cu Groenlanda, președintele SUA a mers prea departe, a explicat Comisia pentru comerț a Parlamentului European.

În urma unei reuniuni a raportorilor din umbră ai comisiei (adică reprezentanții grupurilor politice), Bernd Lange (S&D, DE) a declarat: „Parlamentul European a depus eforturi susținute pentru a-și defini poziția cu privire la cele două propuneri legislative Turnberry, pentru a putea intra în negocieri cu Consiliul și a pune în aplicare angajamentele UE în temeiul acordului UE-SUA", a declarat miercuri Bernd Lange, președintele Comisiei pentru Comerț Internațional a PE și raportor permanent pentru SUA.

Acordul Turnberry ar fi suspendat tarifele pentru toate bunurile industriale din SUA și ar fi stabilit un sistem de contingente tarifare pentru un număr mare de produse agroalimentare din SUA care intră în UE.

"Prin amenintarea integrității teritoriale și a suveranității unui stat membru al UE și prin utilizarea tarifelor ca instrument coercitiv, Statele Unite subminează stabilitatea și previzibilitatea relațiilor comerciale UE-SUA", a explicat eurodeputatul german.

Raportorii din umbră ai Comisiei pentru Comerț Internațional au reiterat angajamentul "de neclintit" al Parlamentului European față de suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei și Groenlandei.

"Având în vedere amenințările continue și în creștere, inclusiv amenințările tarifare, la adresa Groenlandei și Danemarcei și a aliaților lor europeni, nu ne-a rămas altă alternativă decât să suspendăm lucrările la cele două propuneri legislative Turnberry până când SUA decid să se reangajeze pe o cale a cooperării, mai degrabă decât a confruntării, și înainte de a se lua orice alte măsuri", a anunțat Lange.

