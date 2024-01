Bulgaria se va alătura celui mai mare exercițiu NATO de după Războiul Rece, dar participarea sa va fi mai degrabă simbolică, scrie agenția bulgară Mediapool.

Ministrul bulgar al Apărării, Todor Tagarev, a explicat luni că scenariul exercițiului Steadfast Defender 2024 prevede acțiuni defensive în partea de nord a flancului estic al NATO, iar prezența trupelor străine și desfășurarea acțiunilor intense nu sunt în prezent prevăzute pe teritoriul nostru. Potrivit acestuia, Bulgaria va participa cu ofițeri în sediul NATO și cu suport informatic.

Exercițiul Steadfast Defender 2024 va implica aproximativ 90.000 de militari din toate cele 31 de state membre și din Suedia, care încă așteaptă aprobarea Turciei și Ungariei pentru a adera la NATO.

Începutul exercițiului este planificat pentru primele zile ale lunii februarie. Exercițiul militar a fost anunțat cu puțin timp înainte de a doua marcarea a începutului războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit primelor informații, militarii vor juca un scenariu în care Rusia atacă unul dintre statele membre NATO și se activează articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord.

Potrivit acestuia, un atac împotriva unei țări a Alianței este perceput ca un atac împotriva NATO și implică un răspuns comun. Șeful Apărării Bulgariei, amiralul Emil Eftimov, a anunțat, la rândul său, că grupul comun de deminare de la Marea Neagră, pentru crearea căruia a fost semnat un acord între Bulgaria, România și Turcia, ar putea deveni operațional în aprilie-mai.

Eftimov a reamintit că, pentru ca grupul să funcționeze efectiv, Turcia trebuie să ratifice acordul. Ministrul bulgar al Apărării, Todor Tagarev, a adăugat că grupul va fi deschis pentru participare și din partea altor țări aliate NATO, dar fără nave, operațiunea urmând să fie implementată conform regulilor Convenției de la Montreux.

Convenția de la Montreux nu permite navelor NATO să rămână în Marea Neagră mai mult de 21 de zile. El a comentat că formarea grupului ajută la reducerea riscurilor pentru navigație și a adăugat că comanda grupului va fi pe bază de rotație.

Comandantul Forțelor Navale Bulgare, contraamiralul Kiril Mihailov, a subliniat că de un an flota militară nu a lucrat la un semnal de facto pentru minele marine plutitoare. S-au primit semnale, dar niciunul nu a fost real. De la începutul acestui an nu am primit niciun semnal, a mai arătat Mihailov, citat de BTA. Tagarev a mai spus că nu este prevăzută prezența militarilor bulgari în operațiunea din Golful Aden. Opțiunea discutată este ca Bulgaria să aibă la sediul operațiunii ofițeri care să nu fie prezenți fizic, a menționat el în fața jurnaliștilor din Varna.

Pe această temă, Tagarev a fost criticat aspru de Boiko Borisov, la sfârșitul anului trecut. Tagarev a subliniat încă o dată că decizia dacă va rămâne în funcție după rotația cabinetului este la latitudinea partidelor politice și el o va respecta.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA